Spis treści: 01 WiFi w laptopie nie działa - możliwe przyczyny

02 Co zrobić jeśli laptop nie widzi sieci WiFi?

03 Laptop jest połączony, ale nie ma internetu. Jak to naprawić?

WiFi w laptopie nie działa - możliwe przyczyny

Problem z połączeniem laptopa z siecią WiFi to jedna z najczęściej zgłaszanych operatorom usterek. Trudno zliczyć wszystkie możliwe przyczyny braku połączenia z siecią lokalną. Od uszkodzonej karty sieciowej, przez konfigurację routera, aż po stan infrastruktury operatora - do powstania usterki może dojść na wszystkich etapach przesyłu sygnału.

Jeżeli laptop nie widzi WiFi przez uszkodzenia po stronie nadawcy, nic nie poradzimy. Musimy czekać, aż specjaliści naprawią sieć. Znacznie częściej kłopot pojawia się jednak po stronie naszych urządzeń, a większość z nich możemy wyeliminować sami, wykonując kilka prostych operacji.

Co zrobić jeśli laptop nie widzi sieci WiFi?

Jeżeli laptop w ogóle nie wyświetla naszego WiFi na liście dostępnych sieci mamy w arsenale kilka metod do wykorzystania.

Sprawdź, czy WiFi jest włączone. Przede wszystkim upewnij się, że komputer może połączyć się z WiFi. W niektórych laptopach przełącznik WiFi znajduje się na obudowie (w pobliżu slotów), w nowszych częściej stosowany jest skrót klawiszowy Fn + odpowiednio oznaczony klawisz funkcyjny.





Przede wszystkim upewnij się, że komputer może połączyć się z WiFi. W niektórych laptopach przełącznik WiFi znajduje się na obudowie (w pobliżu slotów), w nowszych częściej stosowany jest skrót klawiszowy Fn + odpowiednio oznaczony klawisz funkcyjny. Sprawdź podłączenie routera. Zobacz czy wszystkie kable są właściwie podłączone, a sam router jest wpięty do prądu. Przy okazji zerknij na diody i upewnij się, że żadna nie mruga lub nie świeci się na inny kolor niż zwykle.



Zobacz czy wszystkie kable są właściwie podłączone, a sam router jest wpięty do prądu. Przy okazji zerknij na diody i upewnij się, że żadna nie mruga lub nie świeci się na inny kolor niż zwykle. Sprawdź, czy nie jest włączony tryb samolotowy. Szczególnie jeżeli w ostatnim czasie na laptopie instalowały się aktualizacje. W przypadku uaktualnień systemu Windows 10 bardzo często laptop samoczynnie ustawia się w tryb samolotowy po ponownym uruchomieniu.





Szczególnie jeżeli w ostatnim czasie na laptopie instalowały się aktualizacje. W przypadku uaktualnień systemu Windows 10 bardzo często laptop samoczynnie ustawia się w tryb samolotowy po ponownym uruchomieniu. Zaktualizuj sterowniki karty sieciowej. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosły rozwiązania sprawdź, czy na laptopie zainstalowane są najnowsze sterowniki. Zwykle znajdziesz je łatwo na stronie producenta, wpisując w wyszukiwarce model swojego urządzenia i dopisując "sterowniki karty sieciowej".

Laptop jest połączony, ale nie ma internetu. Jak to naprawić?

Co w przypadku kiedy laptop widzi sieć i łączy się z WiFi, ale nie otwierają się żadne strony?

Uruchom diagnostykę sieci. Wiele częstych problemów z dostępem do Internetu automatycznie wyeliminuje wbudowane narzędzie diagnostyki sieci. Aby je uruchomić, naciśnij prawym przyciskiem myszy na ikonę WiFi w prawym dolnym rogu (obok zegara) i wybierz opcję "Rozwiąż problemy".





Wiele częstych problemów z dostępem do Internetu automatycznie wyeliminuje wbudowane narzędzie diagnostyki sieci. Aby je uruchomić, naciśnij prawym przyciskiem myszy na ikonę WiFi w prawym dolnym rogu (obok zegara) i wybierz opcję "Rozwiąż problemy". Zainstaluj ponownie sterowniki. Jeżeli sieć lokalna jest dostępna, ale nie działa Internet, spróbuj reinstalować sterowniki karty sieciowej w Menedżerze urządzeń. Jeżeli dostępna jest nowsza wersja sterowników, pobierz ją i zainstaluj.





Jeżeli sieć lokalna jest dostępna, ale nie działa Internet, spróbuj reinstalować sterowniki karty sieciowej w Menedżerze urządzeń. Jeżeli dostępna jest nowsza wersja sterowników, pobierz ją i zainstaluj. Cofnij aktualizację systemu. Problemy z dostępem do sieci często towarzyszą aktualizacjom systemowym. Jeżeli kłopoty wystąpiły po instalacji jednej z nich, po prostu ją cofnij. Wybierz Start > Ustawienia > Windows Update > Historia aktualizacji > Odinstaluj aktualizacje. Jeśli dostęp do sieci wrócił do normy, poczekaj na pojawienie się nowej aktualizacji lub łatki do tej, która była przyczyną problemów.



Żadna z opisanych metod nie zajmie dłużej niż kilka minut, a istnieje duża szansa, że WiFi wróci do pełnej sprawności. Samodzielna naprawa to oszczędność czasu, a przede wszystkim pieniędzy. Naprawa elektroniki, zwłaszcza po okresie gwarancji nie należy do najtańszych.

