19 października odbyła się jedna z najważniejszych premier tej jesieni. Podczas wydarzenia Pixel Fall Launch zostały zaprezentowane nowe smartfony Google. Zwykle urządzenia mobilne giganta z Mountain View nie wzbudzały aż takiego zainteresowania. W tym roku producent postanowił zasilić swoje smartfony autorskim procesorem Tensor. Wszyscy byli zatem ciekawi, jak wypadnie on na tle konkurencji. Ponadto, Google Pixel 6 i Google Pixel 6 Pro to pierwsze smartfony, które wyszły z fabrycznie wgranym systemem Android 12. Zaskoczeniem okazała się również sama prezentacja. Dotychczas Google pokazywał swoje smartfony wraz z innymi gadżetami. Tym razem amerykańskie przedsiębiorstwo zorganizowało osobne wydarzenie dedykowane tylko i wyłącznie Pixelom.

Ostatnio informowaliśmy o tym, że pierwsze egzemplarze nowych smartfonów Google właśnie trafiły do klientów. Okazało się, że nie są one pozbawione błędów. Gdy urządzenie było wyłączone i lekko nacisnęło się przycisk odpowiadający za uruchomienie telefonu, to na ekranie migały zielone kształty. Google zapewnia, że za problem nie jest odpowiedzialny hardware, lecz software. Firma poinformowała również o tym, że usterka zostanie wyeliminowana wraz z grudniową aktualizacją systemu.

Google radzi użytkownikom, by po prostu przytrzymywali przycisk uruchamiania wystarczająco mocno i długo, by urządzenie się włączyło. Wtedy posiadacze Pixela 6 i Pixela 6 Pro nie zauważą niepożądanego efektu.