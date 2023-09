iPhone 15 to nie wszystko. Apple pokazał Watch Series 9 i...

Spis treści: 01 Apple Watch series 9 ceny w Polsce

Produkty Apple to nie tylko iPhony, ale również sprzęt komputerowy, jak i wszelkiego rodzaju akcesoria i gadżety. W przypadku iPadów, MacBooków i komputerów stacjonarnych, jabłkowy producent przyzwyczaił nas do premier ogłaszanych późną jesienią. Jednocześnie z iPhonem prezentowane są natomiast smartwatche i inne gadżety. We wtorkowy wieczór CEO Apple przedstawił nowego Apple Watcha 9, a także ulepszony model ultra 2. W przypadku tych drugich jest jednak jeden haczyk.

Apple Watch series 9 ceny w Polsce

Zdjęcie Apple Watch Series 9 podczas konferencji Apple. / screen / Apple / YouTube

Apple Watch series 9, SE oraz Ultra 2. generacji to dzisiejsze nowinki z grupy smartwatchy. Wszystkie z nich otrzymały zgodnie z przewidywaniami nowy procesor S9, który bazuje na A15 Bionic z iPhone'ów. Poprzednie dwa układy dla sprzętów z watchOS były w zasadzie "odgrzewanymi kotletami" ze zmienionymi nazwami. Tym razem jest to znacznie większa wydajność oraz dużo lepsza efektywność energetyczna.

Apple Watch Series 9 - 2249 złotych

Apple Watch Series SE - 1299 złotych

Apple Watch Ultra 2. gen. - 4499 złotych

Modele Apple Watch Series 9 dostępne będą do zamówienia od dzisiaj, a dostawa rozpocznie się 22 września. Podstawowy model pojawi się standardowo w 3 kolorach: północ, księżycowa poświata i srebrny. Dostępne są dwie wersje kopert: 40mm i 45mm.

Zdjęcie Apple Watch Series Ultra 2. / screen / Apple / YouTube

Słuchawki AirPods z USB C

Port Lightning zniknął nie tylko w iPhone 15! W ofercie Apple znalazły się właśnie słuchawki Airpods z pudełeczkiem ładującym, które też otrzyma USB C. Nie jest to jednak zupełnie nowy model, a jedynie z odświeżonym etui. Zupełnie nowa wersja słuchawek powinna pojawić się w listopadzie bieżącego roku lub na wiosnę 2024. Odświeżone słuchawki Apple w pudełeczku ze złączem USB-C to kolejna okazja do zarobku dla Apple. Model ten kosztuje 1299 złotych, a można go zamawiać już w piątek, 22 września 2023.

Jak widać Apple po raz kolejny pokazało, że nie zamierza spowalniać wzrostu cen swoich urządzeń. Nie doczekaliśmy się co prawda produktów na miarę słynnej ściereczki do ekranów, ale wszystko jeszcze przed nami. Kolejne konferencje Apple szykuje bowiem na najbliższe tygodnie.