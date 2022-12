Jak oszczędzać baterię w smartfonie? Szybko wyłącz te żarłoczne funkcje

Smartfon z definicji służy nie tylko do dzwonienia i dzięki licznym aplikacjom zastępuje kilka innych urządzeń. Co zrobić, gdy jego bateria szybko się rozładowuje?

Istnieje kilka sposobów na wydłużanie czasu pracy urządzenia.

Oto propozycje, dzięki którym telefon można będzie ładować rzadziej.

Wyłącz zbędne powiadomienia

Powiadomienia z aplikacji na smartfonie ułatwiają życie, ale też sprawiają, że bateria szybciej się rozładowuje.

Można ograniczyć ich pojawianie się lub całkowicie wyłączyć je w ustawieniach telefonu i poszczególnych aplikacji. Dobrym pomysłem jest także włączenie alertu o spadającym poziomie naładowania baterii, np. przy 50 czy 35 proc., dzięki czemu ma się więcej czasu na reakcję i doładowanie.

Im jaśniejszy ekran smartfona, tym większe zużycie baterii

Ustawienie jasności na połowę wartości zdecydowanie wydłuży czas pracy urządzenia. Warto wybrać też tryb automatyczny, który najlepiej oszczędzi energię, nie zmniejszając dostępu do aplikacji, jak ma to miejsce w przypadku trybu samolotowego czy trybu oszczędzania baterii.

Transmisja danych. WiFi lepsze od sieci komórkowej

Transmisja danych 3G/4G/5G zużywa sporo energii i rozładowuje baterię szybciej niż połączenie z routerem Wi-Fi. Pobór energii jest najwyższy przy słabym sygnale z uwagi na konieczność większej siły transmisji. Aby przedłużyć czas używania smartfona, należy więc unikać długotrwałego korzystania z:

tetheringu (hotspotów);

GPS-u;

strumieniowej transmisji wideo lub muzyki;

gier interaktywnych;

aplikacji wymagających stałego dostępu do Internetu.

Włącz lokalizację w smartfonie, gdy jej potrzebujesz

Lokalizacja smartfona to nic innego jak łączenie się telefonu z wieloma satelitami jednocześnie. Funkcja ta, chociaż bardzo przydatna podczas korzystania z GPS-u (i na przykład Map Google), może zużywać duże ilości energii i szybko rozładowywać baterię. Warto wyłączyć więc dostęp do lokalizacji, jeśli nie jest on niezbędny. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre aplikacje i funkcje nie będą wtedy działać prawidłowo.

Włącz Wi-Fi, gdy chcesz skorzystać z Internetu

W smartfonie z szybko rozładowującą się baterią dobrym pomysłem jest ograniczenie dostępu do Internetu nie tylko przez przesył danych, lecz także przez Wi-Fi. Warto przy tym pamiętać, żeby nie włączać i wyłączać tej funkcji zbyt często, ponieważ zwiększa to pobór energii z baterii.

Ustaw ograniczenia dla aplikacji

Wyłączanie i włączanie aplikacji to najprostszy sposób, aby szybko rozładować baterię smartfona. Lepszym pomysłem jest uruchomienie ograniczeń dla aplikacji w ich ustawieniach. Warto wybrać np. ograniczenie lokalizacji czy przesyłu danych tylko do momentu korzystania z aplikacji.

Dłuższe działanie smartfona? Oszczędzanie baterii i tryb samolotowy

Większość smartfonów ma tryb oszczędzania baterii, dzięki któremu można rzadziej ładować urządzenie. Włącza się przy nim ciemny motyw ekranu, a aktywność w tle zostaje ograniczona lub wyłączona. Nadal jednak ma się dostęp do sieci telefonicznej i można włączyć ręcznie przesył danych czy Wi-Fi.

Tryb samolotowy natomiast wyłącza wszelkie funkcje komunikacji bezprzewodowej w urządzeniu, a także przesył danych przez Bluetooth i komunikację zbliżeniową NFC. Jest najlepszym sposobem na wydłużenie czasu pracy smartfona.

Wyższa wydajność baterii telefonu? Zadbaj o nią

Jak zwiększyć wydajność baterii w smartfonie? Ważna jest profilaktyka i właściwe ładowanie baterii od samego początku. Dobranie odpowiednich zasilaczy z pewnością korzystnie wpłynie na jej żywotność. Oto sposoby, dzięki którym smartfon będzie działał dłużej:

Używaj oryginalnego zasilacza. Korzystanie z ładowarki od innego urządzenia skutkuje wolniejszym ładowaniem i może uszkodzić telefon lub baterię.





Unikaj wysokich temperatur. Gorąca bateria traci energię w znacznie szybszym tempie niż przy niskich temperaturach, a dodatkowo jej przegrzanie może prowadzić do uszkodzeń.

dodatkowo jej przegrzanie może prowadzić do uszkodzeń.





Ładuj baterię do niezbędnego poziomu. Wbrew powszechnej opinii nie trzeba całkowicie rozładowywać smartfona, aby go ponownie naładować i cieszyć się wyższą żywotnością baterii. Lepsze dla niej okazuje się rozładowanie do poziomu poniżej 10 proc., a następnie pełne naładowanie.