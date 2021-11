Do tej pory procesory MediaTek były popularnym wyborem producentów smartfonów podczas projektowania urządzeń ze średniej i niższej półki cenowej. Z ich chipsetów korzystało Xiaomi, Vivo, Oppo i Realme, czyli jedni z najbardziej rozpoznawalnych twórców urządzeń mobilnych. Wszystko wskazuje na to, że MediaTek planuje również powalczyć o miejsce we flagowych smartfonach.

W zeszłym tygodniu MediaTek oficjalnie zaprezentował swój nowy chipset Dimensity 9000, tworzony w procesie 4 nm. Specyfikacje podane przez producenta sugerują że w następnym roku MediaTek może skutecznie zagrozić pozycji Qualcomm na rynku. Procesor będzie wykorzystywał rdzeń Cortex-X2 o zegarze 3,05 GHz. Jednak moc wiąże się z dodatkowymi kosztami. Według Digital Chat Station, MediaTek Dimensity 9000 będzie dwa razy droższy w produkcji od Dimensity 1200. Oznacza to, że najnowszy chipset MediaTek celuje głównie w półkę flagowców.

Jeszcze w tym miesiącu prezentację nowego procesora planuje również Qualcomm. Snapdragon następnej generacji zostanie pokazany 30 listopada i najprawdopodobniej pojawi się jeszcze w tym roku w smartfonie Xiaomi 12. Z kolei pierwszych urządzeń z wbudowanym Dimensity 9000 możemy spodziewać się w lutym 2022 roku.