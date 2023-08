Meta ogłasza koniec aplikacji Messenger Lite i zapowiada ważną funkcję

Meta rozwija komunikator Messenger, który obok WhatsApp jest jedną z najpopularniejszych platform do komunikacji. Część z was zapewne korzysta z jego lekkiej wersji w postaci aplikacji z dopiskiem Lite w nazwie. Jeśli zaliczacie się do grona użytkowników tego oprogramowania, to nie mamy dobrych wieści. Czas zacząć rozglądać się za alternatywą.

Meta uśmierca komunikator Messenger Lite

Messenger Lite zostanie pogrzebany. Użytkownicy tej aplikacji raportują, że widzą komunikaty z informacją o wyłączeniu platformy. Meta ujawniła datę uśmiercenia tej aplikacji i tą jest 18 września. Tak więc czasu na przesiadkę na coś innego nie ma zbyt wiele.

Zapewne zastanawiacie się nad tym, co po 18 września stanie się z aplikację Messenger Lite? Zapewne zniknie ze Sklepu Play na Androida, a na urządzeniach, gdzie jest zainstalowana, zacznie wyświetlać komunikaty o braku funkcjonalności. Jeśli jednak obawiacie się o to, że wasze dotychczasowe czaty przepadną, to spokojnie. Nic takiego się nie stanie i dostęp do nich będzie nadal możliwy. Z poziomu starszego komunikatora Messenger bez dopisku Lite w nazwie.

Zdjęcie Messenger Lite zostanie wyłączony 18 września / 9to5google / materiał zewnętrzny

Messenger Lite powstał z myślą o tańszych smartfonach wyposażonych w słabsze podzespoły oraz krajach, gdzie dostęp do szybkiego internetu był bardzo ograniczony. Aplikacja została odchudzona oraz pozbawiona wielu niepotrzebnych opcji. Dzięki temu stała się bardzo lekka, a mimo to i tak oferowała dostęp do najważniejszych funkcji, w tym czatowania ze znajomymi czy przesyłania zdjęć. Niestety jej dni dobiegły końca.

Starszy Messenger z szyfrowaniem dla wszystkich

Meta ogłosiła ponadto, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy wprowadzi do Messengera wyczekiwaną przez użytkowników funkcję. To szyfrowanie wszystkich czatów metodą end-to-end, która zapewnia duży stopień bezpieczeństwa oraz prywatności. Rozwiązanie znamy z WhatsApp. W Messengerze pojawi się u wszystkich użytkowników przed końcem tego roku. Obecnie dostęp nadawany jest stopniowo kolejnym grupom. Na razie jednak odbywa się to etapami i funkcja nie jest jeszcze wdrażana na globalną skalę.