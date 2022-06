Smartfon chińskiego producenta nie bez powodu nazwany jest Pocket, bo jest to typowe urządzenie kieszonkowe. Owszem, teoretycznie każdy smartfon powinien taki być, ale wiemy, jak bardzo trendy zmieniły postrzeganie telefonu jako kieszonkowego.

Najmniejszy smartfon na świecie?

Zapewne nikt, by o tym smartfonie nie usłyszał, bo nie jest to marka przodująca, budżetowa czy nawet premium. Producenci jednak chcą zachęcić klientów wielkością urządzenia, które posiada wyświetlacz o przekątnej zaledwie 4 cali. W środku natomiast nie wygląda to źle, bo znajdziemy tam 4 GB pamięci RAM, co - jak na tak mały wyświetlacz - powinno być wystarczające.

Reklama

Użytkownicy otrzymują do wykorzystania 64 GB pamięci wewnętrznej. Jeśli dla kogoś jest to pojemność nie wystarczająca, to można spokojnie dorzucić kartę pamięci TF. Najciekawiej jednak robi się jeśli spojrzymy na zasilanie tego maleństwa. 4-calowy smartfon otrzymał baterię 3000 mAh, co jest naprawdę niezłym wynikiem, jak na jego rozmiary.

CUBOT Pocket - specyfikacja

Procesor: Unisoc Tiger T310

RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB

Slot kart pamięci: TF

Bateria: 3000 mAh

System: Android 11

Więcej: NFC, Wi-Fi, Bluetooth, OTG, GPS.

Najmniejszy, ale i najbrzydszy?

Niestety w przypadku smartfona CUBOT Pocket nie można mówić o wyżynach designerskich. Urządzenie nie należy do najpiękniejszych, a wszystko przez nietypową bryłę smartfona. Globalni producenci przyzwyczaili nas do tego, że dawno zapomnieliśmy o grubych ramkach w telefonach, a tutaj mamy niejako powrót do przeszłości.

Wideo youtube

Niemniej jednak smartfon może przypaść do gustu tym, którzy stęsknili się za mniejszymi urządzeniami. Telefon bez problemu zmieści się nawet w obcisłych kieszeniach spodni dżinsowych. Ale czy to jest wystarczający argument do zakupu? Kieszonkowy CUBOT dostępny jest w 3 kolorach, a do kupienia jest na Aliexpress. Średnia cena smartfona oscyluje w okolicach 110 dolarów, ale można także znaleźć promocje o kilka dolarów niższe.

Zdjęcie CUBOT Pocket / materiały prasowe

Czy smartfon CUBOT Pocket zrobi karierę na świecie? Ciężko powiedzieć, bo nie takie przypadki miały miejsce, szczególnie w branży smartfonowej. Skoro składane telefony są niezbyt popularne, to może odwrotność tychże, czyli o wiele mniejsze urządzenia podbiją świat?