Patrząc na telefony z półki często nazywanej "budżetową", śmiało można wybrać coś optymalnego.

W naszym przeglądzie znalazły się jednak takie modele, jak jeden z serii iPhone, który zawsze jest dobrze zoptymalizowany i popularny.

Warto także zaznaczyć, że telefony w niższej cenie są często kupowane ze względu na okazję do częstszej wymiany takiego urządzenia, a także z powodu ryzyka utraty telefonu. Na pewno łatwiej jest przeżyć stratę telefonu za 500 zł, niż za 5 tysięcy.

Jaki smartfon do 500 zł? Redmi 9A czy CUBOT P30

Na początek spójrzmy więc na markę Redmi. Jest to jeden z brandów giganta Xiaomi, który sam w sobie i tak należy do tańszych. Tani telefon Redmi 9A 2/32GB idealnie sprawdzi się do standardowego użytku: internet, social media, no i oczywiście telefonowanie. W większości sklepów dostępny jest już w cenie od 470 złotych i rzadko przekracza barierę 500 zł. Posiada spory wyświetlacz 6,53 cala, a także wytrzymałą baterię 5000mAh.

Nie jest to może zbyt popularna marka, ale od jakiegoś czasu mocno zyskuje w Polsce. Mowa o CUBOT i telefonie P30 4/64GB. Znajdziemy tutaj wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala, trzy obiektywy na tylnej obudowie, a także możliwość zastosowania dwóch kart SIM. Minusem może być zbyt mała pojemność baterii, bo jest to 4000 mAh. Biorąc jednak pod uwagę jego cenę, która oscyluje w okolicach 460 złotych, nie ma co narzekać.

Motorola Moto E5 czy realme C11. Tani smartfon do 500 zł

Każdy, kto miał do czynienia ze smartfonami, a - tym bardziej - wcześniej ze "zwykłymi" telefonami komórkowymi, zna zapewne markę Motorola. Po długiej przerwie Moto wróciła na rynek ze smartfonami. Popularnością cieszy się bardzo tania Motorola Moto E5 2 GB/16GB. Dostępna jest ona w bardzo atrakcyjnej cenie, bo rzadko kwota rzadko przekracza 400 złotych. W zamian dostajemy 5,7-calowy wyświetlacz i baterię 4000 mAh.

W ostatnich latach Polacy lubują się również w telefonach od realme. Przykładem jest tani realme C11 2/32GB. Posiada on wyświetlacz 6,5 cala i do tego bardzo wytrzymałą baterię o pojemności 5000 mAh. Aparat 13 Mpix powinien wystarczyć na pamiątkowe zdjęcia, a urządzenie dostępne jest w cenie ok. 460 złotych.

Za 500 zł może kupić nawet iPhone'a

Przejdźmy więc do czegoś, co teoretycznie zarezerwowane jest tylko dla tzw. półki premium. Mowa oczywiście o Apple i jednym z ich bardziej kultowych modeli, czyli iPhone 6. Parametrami może ten smartfon nie przyciąga, ale pokazuje, że tani iPhone jednak istnieje. Pamiętajmy, że firma zarządzana przez Tima Cooka słynie z idealnej optymalizacji sprzętowej, dlatego 1GB pamięci RAM w iPhone 6 ciągle "daje radę" i jest wystarczające. Pamięć wewnętrzna to zaledwie 16 GB, ale można ro rozwiązać za pomocą chmury iCloud. iPhone 6 dostępny jest w cenie nieco poniżej 500 złotych.

Mamy nadzieję, że rozważając zakup budżetowego, czyli taniego smartfona każdy znajdzie tutaj swój model, który będzie wystarczający na czas kryzysu, a jednocześnie zapewni wam wytrzymałość i spełni to, czego oczekujemy od telefonu.