Technics EAH-AZ60M2 - słuchawki do pokochania

Rozstrzał wariantów i możliwości oferowanych przez producentów słuchawek bezprzewodowych jest ogromny. Od budżetowych modeli rodem z Chin, przez niezłe i niedrogie propozycje z portfolio znanych marek, aż po ekskluzywny sprzęt z najwyższej półki. Im więcej zainwestowaliśmy środków w zakup sprzętu, tym większe mogą być nasze oczekiwania.

W przypadku modelu Technics EAH-AZ60M2 oczekiwania są zdecydowanie wysokie. Mowa przecież o sprzęcie, za którego trzeba zapłacić niemal 1000 złotych. Czy istnieją słuchawki, które są warte tych pieniędzy? Dziś rzucimy okiem na wcale nie najdroższą propozycję z portfolio renomowanego producenta. A jest na co patrzeć - i czego słuchać.

Zdjęcie Słuchawki Technics EAH-AZ60M2. Czy są warte zakupu? / Technics / materiały prasowe

Zawartość opakowania i pierwsze wrażenia

Pudełko ze słuchawkami bezprzewodowymi Technics EAH-AZ60M2 jest oszczędne. Niewielkie opakowanie skrywa przyzwoitej jakości pudełko, w którym znajdziemy parę słuchawek schowaną w "pojemniku" pełniącym też rolę stacji ładującej. Poza tym producent wyposażył zestaw w krótki kabel USB-C do ładowania stacji i odrobinę papierologii. Nie zabrakło również zestawu gumowych nakładek w różnych rozmiarach.

Ostatecznie jest tego niewiele, ale nie ma się wrażenia, że czegoś brakuje. Daniem głównym są tu przecież słuchawki, a poza nimi najważniejszym elementem jest specjalna aplikacja na telefon o nazwie Technics Audio Connect. To przy jej pomocy będziemy mogli dostroić nasze słuchawki i edytować poszczególne parametry.

Technics EAH-AZ60M2 - specyfikacja słuchawek

Słuchawki Technics EAH-AZ60M2 posiadają następującą specyfikację (zgodnie z informacjami przekazanymi przez producenta):

Wymiary: 26 mm wysokości, 23 mm szerokości, 28 mm głębokości i waga 7 gramów

26 mm wysokości, 23 mm szerokości, 28 mm głębokości i waga 7 gramów Przetwornik o średnicy 8 mm

o średnicy 8 mm Pasmo przenoszenia 20 Hz-40 kHz (LDAC 96 kHz / 990 kb/s)

20 Hz-40 kHz (LDAC 96 kHz / 990 kb/s) Bluetooth 5.3

Certyfikat Hi-Res Audio Wireless

Czas pracy na baterii (z pudełkiem ładującym) do 25 godzin

W przypadku przeciętnego użytkownika liczby te mogą nie mieć większego znaczenia. Taki lub inny certyfikat robi wrażenie krótko - liczy się bowiem to, co słuchawki realnie potrafią. Okazuje się, że w starciu z rzeczywistymi wyzwaniami sprzęt od Technicsa rzeczywiście daje radę.

To moje nowe i ulubione słuchawki

W modelu EAH-AZ60M2 zakochałem się od samego początku. Błyskawiczny proces konfiguracji wespół ze świetnie zaplanowaną aplikacją Audio Connect sprawił, że od razu mogłem przystąpić do procesu dostosowywania słuchawek. Sama apka jest ważnym elementem zestawu. Pozwala dokładnie określić np. stopień wyciszenia otoczenia. Działa to genialnie, choć warto uważać - szczególnie, gdy korzystamy ze słuchawek np. podczas jazdy na rowerze.

Jakość wykonania jest w ścisłej rynkowej czołówce. Nic dziwnego - to model z bardzo wysokiej półki, a producent zadbał o to, abyśmy już przy pierwszym kontakcie czuli wagę wydanych pieniędzy. Po chwili jest jednak jeszcze lepiej - zwłaszcza w momencie, gdy uruchomimy pierwszy utwór.

Zdjęcie Słuchawki Technics, czyli najwyższa jakość dźwięku. / Technics / materiały prasowe

Dźwięk płynący ze słuchawek jest pełny i soczysty, nie brak w nim żadnego z pasm. Nie zwróciłem uwagi na nadmierny bas nawet w trybie wzmocnienia niskich tonów. Każdy utwór, podcast czy inny materiał dźwiękowy jest wyrazisty, ale żaden z elementów nie jest doprowadzony do przesady. Z pewnością docenią je fani ciepłego brzmienia. Jeżeli lubujecie się w soczystych i gitarowych riffach, to EAH-AZ60M2 zabiorą was w niezłą, muzyczną przygodę.

Model ten nie specjalizuje się jednak wyłącznie w specyficznych, instrumentalnych partiach. Dobrze wybrzmiewają na nim tak wokale, jak i inne muzyczne elementy. Zresztą, każdy aspekt brzmienia możemy edytować i w szybki sposób ukeirunkować odtwarzanie w mobilnej aplikacji. Komfort użytkowania wzmaga też konstrukcja słuchawek. Nie wydaje mi się, aby moje uszy były najbardziej standardowymi. Z reguły w słuchawkach coś mi nie leży, mniej lub bardziej - w przypadku modelu EAH-AZ60M2 nie miałem żadnych uwag. Choć faktycznie, musiałem zmienić gumki nakładane na słuchawki, aby je odpowiednio dopasować.

Model wygodny, dobrze grający i niemało kosztujący

Słyszałem opinie, że słuchawki sprawiają wrażenie słabo zamocowanych w uchu - tak, jakby miały z niego wypaść. Nie ukrywam, kilka razy też tego doświadczyłem. To dziwne tym bardziej, że sprzęt trzyma się bardzo dobrze, a jedynie sprawia wrażenie luźnego. Może to kwestia przyzwyczajenia? Po czasie przestało mi to doskwierać.

Ani razu natomiast nie zastanawiałem się nad baterią. Mimo wielu rowerowych wypraw, tras przebytych pociągiem czy pieszo w towarzystwie słuchawek, nie zaskoczyła mnie pusta bateria. Słuchawki same z siebie grają do 7 godzin, czas ten zwiększa się do 25 przy użyciu ładującego powerbanka. Raz na jakiś czas podpiąłem go na krótko do USB w laptopie i nie było z baterią żadnych problemów.

Słuchawki Technics EAH-AZ60M2 to bardzo udany model, który zadowoli wymagających fanów muzyki i dobrych słuchawek bezprzewodowych. Czy jest warto wydania ok. tysiąca złotych? To zależy. Jeżeli wymagamy od sprzętu grającego wysokiej jakości, to musimy liczyć się ze sporymi kosztami. W zamian otrzymujemy jednak najwyższej klasy produkt. W takiej sytuacji odpowiedź jest oczywista.