Smartfony z procesorami MediaTek są podatne na podsłuchy?

Rozpoczęliśmy badania nad technologią, które doprowadziły do odkrycia łańcucha luk w zabezpieczeniach, które potencjalnie mogą zostać wykorzystane do dotarcia do procesora audio chipa i zaatakowania go z aplikacji na Androida. Bez bieżących poprawek haker mógł potencjalnie wykorzystać luki w zabezpieczeniach do podsłuchiwania rozmów użytkowników Androida. Co więcej, luki w zabezpieczeniach mogły zostać wykorzystane przez samych producentów urządzeń do stworzenia masowej kampanii podsłuchowej

wyjaśnia Slava Makkaveev, badacz bezpieczeństwa w firmie Check Point Software.