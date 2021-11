Snapdragon 8 Gen1 to istny potwór. Jest nowy rekord w AnTuTu

Qualcom Snapdragon 8 Gen1 właśnie pojawił się w słynnym rankingu AnTuTu. Miał w nim ostro namieszać i tak też się stało. Procesor nie tylko pokonał pierwszego milionera o 30 tysięcy punktów, czyli tajwańskiego MediaTek Dimensity 9000, ale również niebawem może ten wynik poprawić.

Ludzie, którzy już mieli do czynienia ze Snapdragonem 8 Gen1, mówią jasno, że to prawdziwy potwór. Jest znacznie szybszy od swoich poprzedników, czyli Snapdragona 888 i 888+. Wyniki pokazują dobitnie, że chodzi tutaj nawet o 150 tysięcy punktów. Eksperci z branży są jednak pewni, że to nie jest pełnia jego mocy.

Prawdziwy potencjał odsłoni się przed nami wówczas, gdy trafi on do smartfonów, szczególnie tych gamingowych, i zostanie pod nie odpowiednio zoptymalizowany. Różnica może dojść do nawet 200 tysięcy punktów. Będzie to wzrost wydajności o ok. 15 procent.

Snapdragon 8 Gen1 ma pojawić się na pokładzie najnowszego Xiaomi 12 oraz Motorola Edge 30 Ultra. Jeśli chodzi o technikalia, to mamy tu do czynienia z 4-nanometrowym układem scalonym z rdzeniami Cortex-X2, Cortex-A710 i A510 oraz z grafiką Adreno 710.