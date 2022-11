Szykujcie portfele, tańszego iPhone’a nie znajdziecie! Superoferta na Black Friday

Spis treści: 01 iPhone 13 - dane techniczne

02 Gdzie kupić iPhone'a 13 w promocyjnej cenie?

iPhone 13 - dane techniczne

iPhone 13 miał swoją premierę we wrześniu 2021 roku. Ma 6,1-calowy wyświetlacz OLED Super Retina XDR o rozdzielczości 2532 x 1170. W środku smartfona umieszczono czip A15 Bionic. iPhone 13 ma też 4 GB RAM-u. Do dyspozycji mamy w nim system dwóch aparatów - główny 12 MP oraz również 12 MP ultraszerokokątny. Dostępny jest też 5-krotny zoom cyfrowy. Selfie zrobimy za pomocą przedniego aparatu TrueDepth. iPhonem 13 nakręcimy filmy w jakości UHD 4K do 60 kl./s. Ma system OIS z automatyczną stabilizacją matrycy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tryb Cinematic mode, którego efekty możemy zobaczyć w poniższym filmie (dostępny jest jednak w jakości 1080p z częstością 30 kl./s).

Reklama

Wideo youtube

iPhone’a 13 odblokujemy za pomocą Face ID. Ten model nie miał jeszcze co prawda wykrywania wypadków, ale możemy skorzystać z funkcji alarmowego SOS. Bateria pozwala na odtwarzanie wideo przez 19 godzin bez konieczności doładowania urządzenia. Obsługuje WiFi, Bluetootha 5.0, 5G oraz NFC. Jest pyłoszczelny i wodoszczelny, a także odporny na wstrząsy i upadki.

Gdzie kupić iPhone'a 13 w promocyjnej cenie?

Oferty promocyjne znajdują się na Allegro i dotyczą modelu zielonego oraz niebieskiego ze 128 GB pamięci. Oba dostępne są w cenie 4069 zł.

Zobacz też: Cztery smartwatche, które warto kupić w promocji na Black Friday