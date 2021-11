Te smartfony trzymają na baterii najdłużej. Oto najnowszy ranking

DxOMark to prestiżowa witryna testująca urządzenia mobilne pod każdym możliwym kątem. Jej redaktorzy tym razem wzięli pod lupę akumulatory w smartfonach, by sprawdzić, który z nich trzyma najdłużej na jednym ładowaniu. Nie jest to proste zadanie. Dokładne testy potrafią trwać ponad 150 godzin.

Jednak warto je robić, ponieważ dzięki nim możemy dowiedzieć się, który ze smartfonów szybko się ładuje i tak samo rozładowuje, ma kiepskie nakładki, które zżerają energię lub zbyt potężne podzespoły, przez co szybko spada poziom energii przy intensywnym użytkowaniu.

Zdjęcie Najnowszy ranking wydajności baterii w smartfonach od DxOMark / DxOMark / materiały prasowe

Najwyższe noty w najnowszym rankingu zdobył Oppo Reno6 5G. Jest to 109 punktów za ładowanie i 101 punktów za wydajność. Łączne podsumowanie w teście wskazało na 96 punktów. Jego domeną jest superszybkie ładowanie o mocy 65 W, dzięki technologii SuperVOOC 2.0. Jeśli bateria pokazuje 50 procent naładowania to do pracy na kolejne 10 godzin podładujemy go zaledwie w 5 minut. Eksperci z DxOMark podają, że przy rozsądnym użytkowaniu, bateria w Oppo Reno6 5G wystarczy na aż 57 godzin pracy.

Na drugim miejscu podium znalazły się ex aequo iPhone 12 Pro Max, OnePlus Nord CE 5G i Vivo Y72 5G, zgarniając 89 punktów. Trzecie miejsce piastuje Samsung Galaxy M51 z 88 punktami. Cały ranking prezentuje się bardzo ciekawie. Większość stanowią smartfony ze średniej półki, ale nie zabrakło też flagowców:

1. OPPO Reno6 5G - 96

2. iPhone 13 Pro Max - 89

3. OnePlus Nord CE 5G - 89

4. Vivo Y72 5G - 89

5. Samsung Galaxy M51 - 88

6. Xiaomi Redmi Note 10 - 87

7. OPPO A74 - 86

8. Wiko Power U30 - 86

9. Oppo Reno6 Pro 5G - 85

10. Xiaomi Redmi Note 10 Pro - 84