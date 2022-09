Twoje zdjęcia Google są "poplamione wodą". Spokojnie, to tylko awaria

Zaczęło się od jednego wątku, który pojawił się w weekend - użytkownik skarżył się na zdjęcia przechowywane w apce Zdjęcia Google, które wyglądały, jakby były poplamione i uszkodzone przez wodę. Jak napisał: "Wygląda jak plama wody z masywnym odbarwieniem". Na dowód dołączył zrzuty ekranu. Dodał też, że większość z uszkodzonych zdjęć została wykonana w 2014 roku. Użytkownik ma pewność, że w momencie wgrywania fotografii na chmurę, były one poprawne i tak też się zapisały. Próbował także dojść do tego, od czego zależy wada - zdjęcia oglądał w wielu przeglądarkach, pobierał je również do pamięci lokalnej, jednak nie zauważył konkretnego schematu, według którego miałaby się tworzyć.

Z odpowiedzią pospieszyli inni użytkownicy, którzy przejrzeli swoje fotografie i ten problem zauważyli też u siebie. Co więcej, wątki tego typu widać już nie tylko na stronie pomocy technicznej Google’a, ale i np. na Reddicie. Użytkownicy w większości wskazywali starsze zdjęcia, wykonane np. w 2008 czy wspomnianym już 2014 roku, na których mogli zauważyć zniekształcenia.

Uszkodzone zdjęcia. Czy Google naprawi problem?

Redakcja Gizmodo skontaktowała się w tej sprawie z Google. Firma odpowiedziała, że jest świadoma problemu i pracuje nad jego rozwiązaniem. Warto też wspomnieć, że błąd nie wpływa na oryginalne zdjęcia przechowywane w Zdjęciach Google. Można go jednak napotkać podczas podbierania obrazów lub oglądania ich w systemach iOS i Android oraz przeglądarkach.

Choć problem nie jest bardzo poważny i z pewnością zostanie szybko naprawiony, być może przy jego okazji dobrze rozważyć przechowywanie fotografii oraz innych ważnych dla nas plików nie tylko w chmurach internetowych, ale i na zewnętrznych dyskach twardych, aby móc być bardziej spokojnym o ich sposób utrwalenia i magazynowania. Trzeba jednak pamiętać też o tym, że każda technologia może być zawodna.