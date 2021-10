W następnym roku flagowce będą zasilane przez Dimensity 2000?

Już w bieżącym roku procesory MediaTek były bardzo popularnym wyborem wśród producentów smartfonów. Korzystały z nich głównie chińskie przedsiębiorstwa. Do tej pory nawet najmocniejsze procesory MediaTek były na poziomie co najwyżej lepszych średniaków. Jednak wszystko wskazuje na to, że firma wzniesie się na wyżyny swoich możliwości, by stworzyć chipset godny flagowców. Tym ma być Dimensity 2000.

Według doniesień z chińskiej strony Weibo, producenci smartfonów już dostali modele testowe procesora Dimensity 2000. Chipset MediaTek może nawet zagrozić ugruntowanej już pozycji na rynku firmy Qualcomm. Już teraz wiadomo, że Dimensity 2000 zostanie wytworzone w procesie 4nm z ośmiordzeniową architekturą ARMv9. Głównym rdzeniem procesora będzie ARM Cortex-X2 Prime 3.0 GHz, który jest naturalnym następcą ARM Cortex-X1. Ten ostatni znalazł się w wiodących SoC Samsunga i Qualcomma. W Dimensity 2000 znajdą się też trzy rdzenie ARM Cortex-A710 i cztery ARM Cortex-A510. Z taką architekturą bez problemu MediaTek dogoni rywali, o czym producenci będą mogli się przekonać podczas testów.

MediaTek Dimensity 2000 będzie wspierać szybkie ładowanie do 100 W i rozdzielczość 2K. Jego głównym konkurentem będzie Snapdragon 898. Wygląda na to, że w przyszłym roku producenci smartfonów będą mieli większy wybór dostępnych procesorów typu high-end.