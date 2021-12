Xiaomi 12 sprzedaje się świetnie. Zabraknie go dla Polski?

Smartfony Xiaomi 12 zadebiutowały 28 grudnia. Wystartowała również ich przedsprzedaż. Zainteresowanie jest gigantyczne, co nie powinno dziwić. Eksperci w końcu uznali serię za rewelacyjną pod względem jakości i ceny. Co ciekawe, flagowiec Xiaomi 12 Pro już nawet został wyprzedany w Chinach.

Oficjalna sprzedaż ruszyła dziś, więc dopiero niebawem okaże się, czy zainteresowanie wciąż nie słabnie. Możemy oczekiwać, że nie, ale w związku z tym niektórzy fani marki mają obawy, czy będą mogli kupić smartfon dla siebie, skoro może wystąpić problem z jego dostępnością.

W grę wchodzą też problemy z kryzysem w produkcji podzespołów, m.in. do urządzeń mobilnych. Eksperci uspokajają jednak, że Xiaomi przygotowało się na taki rozwój wydarzeń. W Europie ceny nowej serii powinny być sporo wyższe od tych chińskich, co zaowocuje mniejszym zainteresowaniem i większą dostępnością.

W Chinach za podstawową wersję Xiaomi 12X z 8/128 GB trzeba zapłacić ok. 2040 złotych, w przypadku Xiaomi 12 z 8/128 GB jest to już ok. 2360 złotych, a za Xiaomi 12 Pro z 8/128 GB nawet ok. 3000 złotych. W Polsce ceny mogą być od kilkuset do nawet tysiąca złotych wyższe. W przyszłym roku na rynku pojawi się również najbardziej topowy model, a mianowicie Xiaomi 12 Ultra.

Co oferują Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro?

Oba telefony mają na pokładzie najnowsze układy Qualcomma, czyli Snapdragony 8 Gen 1. Nie mogło też zabraknąć wyświetlacza OLED DisplayMate A+. W przypadku Xiaomi 12 jest to ekran 6,28 cala, zaś wersja Pro ma nieco większy, a mianowicie 6,73 cala. Chińska firma ogłosiła też sprzedaż Xiaomi 12X. Ma to być taka popularna odchudzona wersja Lite. Jego sercem ma być Snapdragon 870. Smartfon Xiaomi 12 dostał akumulator 4500 mAh, tymczasem wersja Pro ma baterię o pojemności 4600 mAh. Oba można ładować z mocą 100 W.