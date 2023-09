Xiaomi prezentuje nowe flagowce z serii 13T i urządzenia naręczne

Xiaomi zorganizowało specjalną konferencję, gdzie zaprezentowano produkty z myślą o rynkach międzynarodowych. Wśród nowości są nowe flagowce Xiaomi 13T i 13T Pro oraz nowe urządzenia naręczne — smartwatch Watch 2 Pro i opaska Smart Band 8, która to najpierw jakiś czas temu została wprowadzona do sprzedaży w Chinach.

Xiaomi 13T Pro to nowy flagowiec marki

Xiaomi 13T Pro to flagowy smartfon producenta, który nie jest zupełnie nowym urządzeniem, bo to przebrandowany model Redmi K60 Ultra z Chin. Na pozostałych rynkach telefon będzie dostępny pod inną nazwą i marką. Co oferuje nowe urządzenie?

Smartfon Xiaomi 13T Pro ma 6,67-calowy ekran AMOLED CrystalRes o rozdzielczości 1.5K oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz. Wyświetlacz obsługuje formaty HDR10+ i Dolby Vision oraz oferuje jasność maksymalną na poziomie 2600 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5. Za obliczenia odpowiada tu bardzo mocny procesor MediaTek Dimensity 9200+ z GPU Immortalis-G715, który został wykonany 4-nm litografii. Chip jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Zdjęcie Seria Xiaomi 13T / Xiaomi / materiały prasowe

Xiaomi 13T Pro ma potrójny aparat fotograficzny z głównym obiektywem ze światłem f/1.9 oraz OIS, który połączono z sensorem Sony IMX707 50 MP. Kamera ultraszerokokątna współpracuje z czujnikiem Omnivision OV13B10 12 MP, a teleobiektyw obsługujący podwójny zoom optyczny działa w oparciu o sensor Omnivision OV13B10 50 MP. Aparat powstał we współpracy z firmą Leica, której logo umieszczono na obudowie. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 20 megapikseli. Bateria ma pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie o mocy 120 W. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z autorską nakładką marki w postaci MIUI 14. Miłym dodatkiem są dwa stereofoniczne głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego w formacie Dolby Atmos.

Zdjęcie Smartfony Xiaomi 13T wprowadzą różne ulepszenia względem poprzedników / Xiaomi / materiały prasowe

Cena Xiaomi 13T Pro na tle innych flagowców z Androidem wydaje się być atrakcyjna. W Polsce za wersję z 12 GB RAM-u i 512 GB miejsca trzeba zapłacić 3999 zł. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy — czarny, zielony oraz niebieski.

Xiaomi 13T również w wersji bez dopisku Pro

Jeśli szukacie tańszego telefonu, ale o bardzo zbliżonych możliwościach, to dobrym wyborem może być Xiaomi 13T bez dopisku Pro w nazwie. Smartfon jest tańszy o tysiąc złotych, a oferuje zbliżoną specyfikację techniczną. Ma ten sam ekran oraz aparat fotograficzny, co droższy flagowiec. Najważniejsze różnice to procesor w postaci MediaTek Dimensity 8200-Ultra oraz obsługa wolniejszej ładowarki o mocy 67 W. Pozostałe elementy wyposażenia są takie same dla obu telefonów.

Smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro z Wear OS

Kolejną nowością zaprezentowaną przez chińskiego giganta jest smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro, który jest pierwszym zegarkiem w ofercie firmy pracującym pod kontrolą systemu Wear OS. To otwiera zupełnie nowe możliwości w powiązaniu z ekosystemem Google. Urządzenie ma dostęp do popularnych aplikacji w postaci Asystenta, Map, YouTube Music oraz Portfela, który pozwala m.in. na płatności zbliżeniowe w sklepach.

Xiaomi Watch 2 Pro ma okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli (326 ppi) oraz jasności maksymalnej 600 nitów. Zegarek ma energooszczędny procesor Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, który jest wspomagany przez 2 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 32 GB miejsca. Urządzenie dostępne będzie z opcjonalnym modemem LTE i obsługą eSIM, co zapewni łączność z sieciami 4G bez potrzeby parowania ze smartfonem.

Zdjęcie Smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro / Xiaomi / materiały prasowe

Smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro ma również wbudowany moduł GPS oraz baterię o pojemności 495 mAh. Producent deklaruje na jednym naładowaniu do 65 h pracy. W przypadku wersji z modemem LTE jest to 55 h. Obudowa jest wodoszczelna na poziomie 5 ATM, a to oznacza, że sprzęt można zanurzyć na głębokość do 50 m. Urządzenie obsługuje śledzenie ponad 150 aktywności fizycznych i ma funkcję SpO2, a więc pozwala zmierzyć poziom natlenienia krwi.

Xiaomi Watch 2 Pro w podstawowej wersji bez łączności LTE został wyceniony na 999 zł. Natomiast model mający modem 4G i eSIM kosztuje 1299 zł. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne koperty - srebrny oraz czarny i paski wykonane ze skóry lub tworzywa sztucznego.

Opaska Xiaomi Smart Band 8

Ostatnią z nowości zaprezentowanych przez Xiaomi jest opaska Smart Band 8, która to jednak nie jest zupełnie nowym produktem. Gadżet jakiś czas temu debiutował w Chinach. Teraz trafi do sprzedaży na pozostałych rynkach. W Polsce za urządzenie zapłacimy 199 zł, ale w ramach oferty na start można sprzęt kupić z rabatem w wysokości 20 zł.

Zdjęcie Opaska Xiaomi Smart Band 8 / Xiaomi / materiały prasowe

Xiaomi Smart Band 8 to stylowa opaska mająca 1,62-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 192 × 490 pikseli oraz funkcją Always on Display. Wyświetlacz oferuje jasność do 600 nitów i został pokryty szkłem 2.5D. Urządzenie ma wbudowany pulsometr, funkcję SpO2 i jest w stanie monitorować ponad 150 różnych aktywności fizycznych. Nie zabrakło też śledzenia snu oraz cykli menstruacyjnych u kobiet.

Opaska Xiaomi Smart Band 8 ma obudowę wodoszczelną do 5 ATM i opcjonalny moduł NFC, który umożliwia płatności zbliżeniowe i nie tylko. Wbudowana w gadżet bateria zapewnia do 16 dni pracy na jednym naładowaniu w przypadku typowego wykorzystania. Ładowanie odbywa się w ciągu 1 h. Firma przygotowała dla użytkowników ponad 100 różnych tarcz, które można sobie ustawić na ekranie.