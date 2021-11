Pomimo tego, że dzisiejsze smartfony są bardziej zaawansowane technologicznie niż kilka lat temu, nadal jednym z głównych ich problemów jest przegrzewanie się. Baterie są coraz większe, a ładowanie coraz szybsze. Dotychczas używane metody odprowadzania ciepła nie zawsze dają sobie radę. Ten problem postanowiło rozwiązać Xiaomi swoim nowym wynalazkiem.

Chiński producent ogłosił, że jego zespół badawczo-rozwojowy opracował metodę odprowadzania ciepła, która może zrewolucjonizować rynek smartfonów. Firma nie ukrywa, że jej specjaliści wzorowali się na rozwiązaniach stosowanych między innymi w lotnictwie. W oficjalnym poście na blogu Xiaomi ogłosiło, że pierwsze smartfony z użyciem technologii Loop LiquidCool zostaną wyprodukowane już w drugiej połowie 2022 roku.

Reklama

Wideo youtube

Dotychczasowe systemy odprowadzania ciepła w smartfonach w dużej mierze opierały się na powłoce grafenowej i miedzianych komorach. Xiaomi planuje w swoich przyszłych telefonach wykorzystać technologię chłodzenia cieczą.

To bardzo dobra wiadomość dla całej branży i konsumentów. Nagrzewanie się smartfonów może prowadzić do nieodwracalnych skutków. Może to mieć wpływ na pracę procesora i żywotność baterii. Dlatego tak ważne jest wyeliminowanie problemu przegrzewania się w smartfonach.