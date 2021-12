Dzisiejsze smartfony są hermetycznie zamknięte, a ich otwarcie wymaga specjalistycznych narzędzi. W połączeniu ze skomplikowaną budową, sprawia to, że samodzielna naprawa urządzeń mobilnych jest ciężka i nieopłacalna. W przypadku usterki o wiele lepiej udać się do serwisu. Niestety, autoryzowane punkty naprawy liczą sobie niemało za swoje usługi. O wiele lepsze ceny można znaleźć w nieoficjalnych serwisach. Jednak w tym przypadku nie mamy nigdy pewności, że użyte części będą oryginalne. Apple w następne aktualizacji wprowadzi narzędzie, które pozwoli to sprawdzić.

Apple udostępniło dokument, w którym wyjaśnia, że aktualizacja iOS 15.2 wprowadzi możliwość podejrzenia, które części urządzenia są oryginalne. Jeżeli ktoś nie oddawał swojego iPhone’a do naprawy i kupił go w oficjalnym sklepie, to z pewnością wszystkie komponenty będą oznaczone jako "oryginalne". Najnowsza aktualizacja doda zakładkę w informacjach o telefonie, w której będzie można sprawdzić, czy podczas naprawy nie użyto części, pochodzących z nieoficjalnej dystrybucji lub wyprodukowanych przez inną firmę. iPhone będzie wyświetlał informacje o tym, że dany komponent jest "oryginalny" lub "nieznany". Tę drugą informację zobaczymy, jeśli wymieniona część nie jest oryginalna, była już zaimplementowana w innym iPhonie lub nie działa poprawnie.

Wraz z aktualizacją iOS 15.2, Apple przygotowuje się do wprowadzenia w życie nowego projektu. Gigant z Cupertino już wcześniej ogłosił, że zamierza rozpocząć realizację programu Self Service Repair, który ma na celu uproszczenie naprawy iPhone’ów. Tym samym Apple wprowadzi do sprzedaży oryginalne części zamienne, instrukcje naprawy i niezbędne narzędzia.

Self Service Repair może sprawić, że ceny naprawy iPhone’ów zostaną obniżone, gdyż dostęp do oryginalnych komponentów będą miały też nieautoryzowane punkty napraw. Nowa funkcja iOS sprawi, że użytkownik będzie mógł sprawdzić, czy nie został oszukany.