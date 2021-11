Nie jest tajemnicą, że konstrukcja dzisiejszych smartfonów nie sprzyja samodzielnej ich naprawie. Dodatkowo, utrudniane jest to przez producentów ze względu na ograniczoną dostępność oryginalnych części. Zwykle tylko autoryzowane serwisy mogą bez przeszkód je zamawiać. Apple zrobiło właśnie duży krok w stronę zmiany tej sytuacji.

Apple ogłosiło, że rozpocznie realizację projektu Self Service Repair, który ma na celu ułatwienie samodzielnej naprawy produktów firmy. W tym celu gigant z Cupertino udostępni w internecie instrukcje naprawy. Firma rozpocznie również sprzedaż oryginalnych części zamiennych do swoich urządzeń wraz z niezbędnymi narzędziami. Do tej pory dostęp do nich miały głównie autoryzowane serwisy.

Działania Apple mogą pozytywnie wpłynąć na ceny naprawy. Od teraz dostęp do narzędzi i części będą miały również niezależne punkty napraw i klienci indywidualni, co powinno zaniżyć cenę naprawy. Szczególnie, że firma będzie sprzedawać oryginalne części po takich samych cenach, jak autoryzowanym serwisom.

O potrzebie wprowadzenia zmian w celu ułatwienia samodzielnego naprawiania elektroniki mówi się w Stanach Zjednoczonych już od jakiegoś czasu. Apple rozpocznie swój program w 2022 roku w USA i w późniejszym czasie rozszerzy go na większą ilość państw.