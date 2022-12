Zimno? Twój smartfon też go nie lubi. Zadbaj o niego na mrozie!

Jeśli zdarzyło nam się używać smartfona na świeżym powietrzu, gdy temperatura sięgała 0 stopni i niżej, być może mogliśmy zauważyć dość niestandardowe zachowania naszego telefonu lub że w pewnym momencie po prostu odmawia współpracy i się wyłącza.

Baterie litowo-jonowe, które znajdują się w smartfonach, niezbyt dobrze radzą sobie z niskimi temperaturami.

Te powodują szybsze rozładowywanie, ale i nagłe wyłączanie telefonu, do którego może dojść nawet jeśli jest ono całkowicie czy w połowie naładowane.

Reklama

Eksperci radzą, by urządzenia mobilne izolować przed działaniem niskiej temperatury i powstrzymać się od używania telefonu na mrozie. Ale spójrzmy prawdzie w oczy, rzadko jest to możliwe - smartfonów używamy do wielu czynności, regularnie i niemal codziennie.

Jak korzystać z telefonu przy niskich temperaturach?

Jak zatem znaleźć złoty środek? Zimą telefony powinniśmy nosić przy ciele, by choć trochę mogły się od nas ogrzać, i jak najrzadziej wystawiać je na działanie niskich temperatur. Unikajmy zostawiania ich na mrozie, czyli np. w samochodzie. Jeśli jednak będzie to konieczne, wyłączmy je dla bezpieczeństwa.

Zamiast każdorazowo wyciągać telefon z kieszeni, by przeprowadzić rozmowę, skorzystajmy z zestawu słuchawkowego.

W plecaku czy torebce umieśćmy naładowany powerbank, który przyjdzie nam na ratunek, gdy poziom naładowania baterii znacznie się obniży (pamiętajmy jednak o ogrzaniu telefonu, zanim zaczniemy go reanimować).

Przydatne mogą się okazać też ściereczki do wycierania ekranu, by ten nie zamókł od śniegu, a także... specjalne rękawiczki z możliwością obsługi smartfona, żebyśmy nie musieli raz za razem ściągać materiał z dłoni i wystawiać je na podmuchy zimna. Jeśli posiadamy telefon z rysikiem, zima może okazać się dobrym momentem na to, by z niego skorzystać.