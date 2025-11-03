Nowa choroba genetyczna została zidentyfikowana. Dokonał tego międzynarodowy zespół badaczy pod kierownictwem Shinghua Dinga z University of Missouri. Choroba wpływa na ruch i kontrolę mięśni. To odkrycie może pomóc w diagnostyce i leczeniu niewyjaśnionych zaburzeń ruchu.

Choroba, która osłabia komórki nerwowe

Schorzenie to nazwano zespołem mutacji aksonopatii NAMPT. Powoduje uszkodzenie neuronów ruchowych, czyli komórek nerwowych odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów z mózgu i rdzenia kręgowego do mięśni. Nazwa pochodzi od rzadkiej mutacji kluczowego białka o nazwie NAMPT, które wspomaga zdolność organizmu do wytwarzania i wykorzystywania energii. Kiedy to białko ulega uszkodzeniu, komórki nie są w stanie wytworzyć wystarczającej ilości energii, aby utrzymać prawidłowe funkcjonowanie.

Kiedy choroba się rozwija, z czasem brak energii powoduje osłabienie i obumieranie komórek, co prowadzi do innych objawów: utraty koordynacji ruchowej, deformacji stóp - które z czasem mogą się pogłębiać. W ciężkich przypadkach pacjenci mogą utracić mobilność i ostatecznie być zmuszeni do korzystania z wózka inwalidzkiego.

- Chociaż ta mutacja występuje w każdej komórce ciała, wydaje się, że wpływa przede wszystkim na neurony ruchowe - mówi Ding. - Uważamy, że komórki nerwowe są szczególnie podatne na to schorzenie, ponieważ mają długie włókna nerwowe i potrzebują dużo energii do wysyłania sygnałów kontrolujących ruch.

Wieloletnie badania dały efekty

Odkrycie to jest oparte na wieloletnich badaniach Dinga i jego zespołu. Już w 2017 roku opublikowali przełomowe obserwacje, które wykazały, że NAMPT ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowych neuronów, a jego brak prowadzi do paraliżu i objawów podobnych do stwardnienia zanikowego bocznego (SLA).

Przykuło to uwagę genetyka medycznego z Europy, który skontaktował się z Dingiem po wizycie u dwóch pacjentów z niewyjaśnionym osłabieniem mięśni i problemami z koordynacją. Ding i współpracownicy zbadali komórki pacjentów oraz model myszy. Podczas gdy u obu osób zaobserwowali tę samą mutację NAMPT - co stanowiło potwierdzenie, że to ona jest przyczyną choroby - myszy nie miały widocznych objawów, chociaż ich komórki nerwowe wykazywały te same problemy wewnętrzne, co komórki ludzkie.

- To pokazuje, dlaczego badanie komórek pacjentów jest tak ważne - wyjaśnia Ding. - Modele zwierzęce mogą wskazać nam właściwy kierunek, ale komórki ludzkie ujawniają, co naprawdę dzieje się w organizmie człowieka.

Nie ma jeszcze lekarstwa na nową chorobę, jednak naukowcy już testują sposoby na zwiększenie poziomu energii w dotkniętych tym schorzeniem komórkach nerwowych.

