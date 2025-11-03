Spis treści: Największa konferencja technologiczna w tej części Europy. Kto wystąpi? Dwa dni i trzy sceny. Tak zapowiada się Infoshare Katowice 2025

Największa konferencja technologiczna w tej części Europy. Kto wystąpi?

Na Infoshare 2025 w Gdańsku już byliśmy, o czym możecie przeczytać w naszej relacji. Teraz nadchodzi edycja w Katowicach, a na niej znakomici goście, w tym najsłynniejszy polski fizyk teoretyk prof. Andrzej Dragan - wybitny badacz mechaniki kwantowej, artysta, popularyzator nauki (polecamy zwłaszcza jego Kwantechizm 2.0, czyli klatkę na ludzi) oraz możliwe, że przyszły laureat Nagrody Nobla. Wygłosi on prelekcję "Czy maszyny mogą myśleć".

"Technologia zmienia świat. W Katowicach spotykamy się, by tę zmianę zrozumieć, wykorzystać i kształtować razem" - piszą organizatorzy. Z kim jeszcze będzie można się spotkać w tym roku?

Na Infoshare w Katowicach wystąpią także Kamil Stanuch, Marcin Gwóźdź, Mateusz Biliński, Aleksandra Pedraszewska, Monika Borycka czy Izabela Franke. Anita Zbieg i Iza Gożdzieniak zaprezentują z kolei wyniki polskiej edycji raportu Developer Experience (DevEx), który mówi o sposobach doświadczania pracy przez deweloperów oprogramowania.

Dwa dni i trzy sceny. Tak zapowiada się Infoshare Katowice 2025

Wydarzenie w katowickim MCK będzie podzielone na trzy sceny, na których, jak podaje organizator, "uczestnicy poznają praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji, strategie świadomego rozwoju firm oraz realne przykłady cyfryzacji przemysłu, robotyki i cyberbezpieczeństwa". Przez dwa dni konferencji dostępne będą sceny:

Scena Growth - gdzie poruszane będą tematy m.in. skalowania biznesu, odpowiedzialnego wzrostu, sztucznej inteligencji i innych technologicznych gamechangerów czy nowego rynku pracy.

Scena AI - na której przewiną się m.in. kwestie tworzenia rozwiązań AI od pomysłu do wdrożenia, tworzenia oprogramowania w podejściach low-code i no-code , kompetencji w erze AI czy też wpływu - na której przewiną się m.in. kwestie tworzenia rozwiązań AI od pomysłu do wdrożenia, tworzenia oprogramowania w podejściach, kompetencji w erze AI czy też wpływu sztucznej inteligencji na pracę zespołów programistycznych.

Scena R&D - gdzie pojawią się m.in. tematy cyfrowej transformacji z wykorzystaniem automatyzacji, chmury i danych, inteligentnego przemysłu z robotami, podejścia data-driven w innowacji czy praktycznego wymiaru - gdzie pojawią się m.in. tematy cyfrowej transformacji z wykorzystaniem automatyzacji, chmury i danych, inteligentnego przemysłu z robotami, podejściaw innowacji czy praktycznego wymiaru cyberbezpieczeństwa

Podczas imprezy zostanie również wyłonione Technologiczne Słowo Roku. Dla uczestników będzie też okazja do networkingu. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Więcej informacji oraz bilety znaleźć można na jego stronie.

