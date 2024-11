Eksperci z Google, Apple i Microsoftu spotkają się na Infoshare Katowice 2024

Infoshare po raz pierwszy w Katowicach. Organizatorzy zapowiadają obecność takich osobistości jak Tomasz Rożek, doktor nauk fizycznych, popularyzator nauki, założyciel fundacji Nauka. To Lubię czy Mateusz Biliński, Head of Mobile Security w Niebezpieczniku. Pojawi się również silna reprezentacja branży GameDev.

Insighty z branży gamingowej

Na scenie zobaczymy Mateusza Gajdzika, który po 20 latach pracy jako software developer spełnił swoje marzenie o produkcji gier i pracował przy rozszerzeniu Phantom Liberty do gry Cyberpunk 2077. Wiktoria Wójcik, współzałożycielka inStreamly, wyróżniona w europejskim rankingu Forbes 30 Under 30, opowie o "third places" w gamingu oraz o tym, jak pokolenie alpha obcuje z grami i Internetem. Natomiast Joanna Frota Kurkowska, Insights & Trade Strategist w G2A.com, zaprezentuje najnowsze analizy z obszaru technologii, rozrywki, gier i web3.

Wszyscy, którzy zastanawiają się jak zacząć pracę w GameDev i na jakie kompetencje zwrócić uwagę, będą mogli dowiedzieć się tego od Moniki Michalak, CEO w 8Bit, firmie zajmującej się rekrutacją w branży gamingowej oraz Bartka Janowicza, Team & Culture Director w 11 bit studios.

DevOps - najnowsze trendy i narzędzia

Swoją wiedzą z uczestnikami w Katowicach podzieli się też Katie Gamanji, inżynierka platform chmurowych pracująca w Apple, liderka technologii cloud-native i laureatka nagrody #TechWomen100. Z kolei Szymon Warda, znany z prowadzenia podcastu Patoarchitekci, podczas warsztatów DevOps, podpowie jak budować dashboardy, co monitorować i na co zwracać uwagę wykorzystując observability.

Marcin Czarkowski i Przemek Smrydek, twórcy platformy Przeprogramowani, poprowadzą szkolenie z efektywnego wykorzystywania AI w codziennej pracy web developera. Natomiast na wykładzie Piotra Mińkowskiego uczestnicy konferencji dowiedzą się, w jaki sposób narzędzia Red Hat Developer Hub mogą zmienić podejście do wytwarzania oprogramowania.

Zdjęcie Infoshare po raz pierwszy w Katowicach. Organizatorzy zapowiadają obecność wielu gości / Infoshare / materiały prasowe

Jak rozwijać aplikacje w dużych środowiskach produkcyjnych?

Na scenie pojawią się również eksperci Java, w tym Piotr Stawirej, posiadający 16-letnie doświadczenie jako Software Engineer w takich firmach jak Revolut, TeleAtlas i TomTom. A Laurenţiu Spilcă, autor książek “Spring Security in Action" i “Spring Start Here", uznany software developer opowie o praktykach programistycznych, których nie przestrzega nawet Java Development Kit.

Czołowi popularyzatorzy technologii

W Katowicach nie zabraknie Artura Kurasińskiego, przedsiębiorcy, inwestora, autora jednego z najpoczytniejszych polskich blogów technologicznych oraz książki "Startupowcy", który od ponad dwóch dekad tłumaczy najnowsze trendy związane z innowacjami oraz Jowity Michalskiej, założycielki i CEO Digital University, ambasadorki Singularity Group - edukacyjnego think-tanku z Doliny Krzemowej, uznanej przez Forbes Women za jedną ze 100 najwybitniejszych kobiet w biznesie.

Organizatorzy wydarzenia przewidzieli także liczne imprezy dodatkowe, m.in. Welcome Dinner, Networking Party i Matchmaking. Wstęp na konferencję zapewniają bilety dostępne na stronie Infoshare.