Coraz ciężej jest korzystać z internetu bez natrafienia na wzmianki i nowości ze świata sztucznej inteligencji. Jeszcze jakiś czas temu były to ciekawostki zarezerwowane dla miłośników technologii. Później przerodziły się w ciekawe, ale nie zawsze użyteczne narzędzia. Dziś rozmawiamy o tym, jak tworzyć i wykorzystywać sztuczną inteligencję - a przynajmniej powinniśmy o tym porozmawiać.

Nie da się ukryć, że przed tą gałęzią rozwoju technologicznego nie ma ucieczki. To nie jest już kwestia gustu czy dodatku do codziennego życia. Dowiadując się o pomysłach i projektach największych firm zyskujemy świadomość tego, że świat zmienia się na naszych oczach. Odpowiednie wykorzystywanie tego, co nowe, może być jedynie korzyścią. A tak się składa, że już niedługo odbędzie się wydarzenie, które stanie się idealnym miejscem dla tych chcących być na czasie. Zwłaszcza w czasach, które pędzą jak szalone.

Jak podają organizatorzy, Infoshare 2024 to największa konferencja i wydarzenie technologiczne na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, które zrzesza świat biznesu, IT, technologii, start-upów i nie tylko. W ramach wydarzenia odbywającego się w dniach 22-23 maja 2024 roku w Gdańsku, spotkają się ludzie różnych środowisk, których celem jest wspólna rozmowa i dzielenie się wiedzą na temat cyfrowego świata. Brzmi ambitnie? W rzeczy samej Infoshare 2024 stanowi nie tylko platformę do dzielenia się swoimi doświadczeniami, ale jest też istną kopalnią wiedzy dla wszystkich zainteresowanych.

Pośród uczestników wydarzenia nie zabraknie czołowych ekspertów z wielu dziedzin. Jedną z osób goszczących na Infoshare 2024 będzie Aleksandra Przegalińska - polska doktorka nauk humanistycznych, filozofka, futurolożka i nie tylko. Jak podaje sama zainteresowana, jej udział w konferencji będzie okazją do zajęcia się tematem potencjału AI do współpracy z ludźmi.

Jakie zagadnienie w kontekście sztucznej inteligencji jest poruszane za rzadko i na czym chciałaby się Pani skupić w ramach Infoshare 2024?

Na Infoshare 2024 chciałabym skupić się na tematyce współpracującej sztucznej inteligencji. Jest to obszar, w którym AI jest projektowane tak, aby wspierać ludzi w ich działaniach, zamiast ich zastępować. Pragnę zwrócić uwagę na potencjał AI do współpracy z ludźmi w różnych dziedzinach - od medycyny, przez edukację, po biznes - gdzie technologia ta może działać jako partner, pomagając rozszerzyć nasze umiejętności i efektywność.

Wydaje mi się, że bardzo ważne jest, aby rozwijać i implementować systemy AI, które są transparentne, zrozumiałe dla użytkowników i które etycznie wspierają ludzką działalność. Dyskusja na ten temat może przyczynić się do lepszego zrozumienia, jak technologie mogą współpracować z ludźmi, zamiast konkurować, tworząc synergiczne relacje, które przynoszą korzyści całemu społeczeństwu.

Kto powinien zjawić się na Infoshare 2024 i jaką grupę osób chciałaby Pani w pierwszej kolejności zaprosić na wydarzenie?

Na Infoshare 2024 chciałabym zobaczyć jeszcze szersze spektrum uczestników, w tym nie tylko ekspertów technicznych, ale również przedstawicieli branż, które zaczynają korzystać z AI, takich jak zdrowie, edukacja, finanse, logistyka i rozrywka. Każdy z tych sektorów ma unikalne doświadczenia i potrzeby, które mogą wnieść wartość do rozmów o przyszłości AI. Chciałabym, aby wydarzenie przyciągnęło także studentów i młodych innowatorów i innowatorki zainteresowanych/-e AI, oferując im platformę do nauki, wymiany pomysłów i sieciowania z doświadczonymi profesjonalistami. To ważne, aby młode pokolenia miały wpływ na kształtowanie przyszłości technologii, z którą będą żyć.

Okazuje się, że świat technologii, a tym samym tematyczna konferencja nie jest miejscem wyłącznie dla ekspertów i osób od dawna śledzących trendy czy wykorzystujących narzędzia w praktyce. Jak zwraca uwagę cytowana wyżej Aleksandra Przegalińska, ważnymi uczestnikami konferencji będą osoby z tych branż i sektorów, które dopiero rozpoczynają korzystanie z narzędzi AI.

I to jawi się jako najbardziej kluczowy element wydarzenia, które już w tym miesiącu odbędzie się w Gdańsku. Możliwość nie tylko wymiany opinii, ale również poszerzenia wiedzy o możliwościach AI jest rzeczą niezwykle cenną z perspektywy rodzimych przedsiębiorstw niezależnie od branży. Biznes chcąc konkurować na rynkach musi adaptować się do zachodzących zmian, a jedną z największych jest coraz większa obecność sztucznej inteligencji w otaczającym nas świecie.

Konferencja Infoshare 2024 - festiwal społeczności napędzanej technologią!

Infoshare 2024 - największa konferencja technologiczna w CEE, łącząca najnowsze rozwiązania technologiczne z biznesem. Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-23 maja w Gdańsku. Co roku biorą w nim udział tysiące uczestników, w tym startupy, inwestorzy, przedstawiciele korporacji, programiści i marketerzy. Tegoroczna edycja to 8 scen tematycznych, kilkuset czołowych prelegentów z całego świata, innowacyjne firmy i rozwiązania prezentowane w strefie Expo, a także aż 6 imprez towarzyszących, będących okazją do biznesowego networkingu. Podczas Infoshare 2024 poznamy również zwycięzców Startup Contest, na których czeka 30 tys. euro w gotówce i udział w InCredibles - programie akceleracyjnym Sebastiana Kulczyka.

