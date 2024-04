Infoshare 2024 zbliża się wielkimi krokami. Kto pojawi się na evencie?

Tegoroczna, 18 edycja Infoshare to aż 8 scen tematycznych, na których eksperci z całego świata omawiać będą zagadnienia dotyczące innowacji w biznesie i zarządzaniu, skutecznej sprzedaży i trendach w marketingu, sztucznej inteligencji oraz przyszłości światowego rynku technologicznego. Zobaczymy m.in. Henrika Von Scheel - laureata Nagrody Nobla, twórcę 4.Rewolucji Przemysłowej, cenionego mówcę i futurologa, którego strategie kształtują wyniki najszybciej rosnących firm z listy Fortune 500; Jeffa Gothelfa - uznanego eksperta w dziedzinie projektowania produktów, autora m.in. książki "Lean UX", którego praca i metodyka są przewodnikiem dla liderów biznesu i technologii w adaptacji do szybko zmieniającego się krajobrazu cyfrowego.

Reklama

Nie zabraknie Natalii Hatalskiej - ekspertki w dziedzinie marketingu, strategii biznesowych oraz trendów społecznych. Autorki książek oraz licznych artykułów poświęconych tematyce trendów, innowacji i marketingu. Zobaczymy także Zuzannę Skalską - strateżkę i ekspertkę, doradzającą firmom, instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym na całym świecie.

AI odmienione przez wszystkie przypadki

O wyzwaniach AI opowiedzą m.in. Steve Nouri - jeden z 10 światowych autorytetów w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz David Barnes, członek Oksfordu w Instytucie Etyki w dziedzinie, jeden z "15 najlepszych etyków AI" magazynu Forbes. Nie zabraknie także Aleksandry Przegalińskiej - naukowczyni zajmującej się tematyką sztucznej inteligencji i etyki technologii. Profesor w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik Laboratorium Sztucznej Inteligencji i Cyfrowej Etyki.

Autorzy światowych bestsellerów na Infoshare

Infoshare będzie okazją do spotkania Dr David W. Wood - jednego z najbardziej utytułowanym autorów i współautor wielu książek o przyszłości, np. RAFT 2035, The Singularity Principles, Smartphones and Beyond, Transcending Politics, The Abolition of Aging czy Sustainable Superabundance. Pioniera branży smartfonów i współzałożyciela Symbiana. Pojawią się także Magda Bigaj, Simon Anderson oraz Janina Bąk.

Przyszłość marketingu i globalne trendy technologiczne

Na konferencji nie zabraknie czołowych nazwisk ze świata marketingu oraz technologii. Wśród prelegentów zobaczymy Pawła Tkaczyka, Łukasza Kosuniaka, Artura Jabłońskiego a także ekspertów z Github, Spotify, Netflix, Google, Microsoft czy Nvidia, którzy opowiedzą o trendach w branży i podzielą się case studies z wdrożeń technologicznych w swoich firmach.

Zdjęcie Na konferencji nie zabraknie czołowych nazwisk ze świata marketingu oraz technologii / materiały prasowe

Na głównej scenie konferencji odbędzie się także finał konkursu Startup Contest, w którym o nagrody - 30 tysięcy EURO w gotówce, ufundowaną przez Prezydent Miasta Gdańska oraz udział w prestiżowym programie akceleracyjnym Sebastiana Kulczyka - powalczą najlepiej zapowiadające się startupowe pomysły Tech4Good z całego świata.

Wystąpienia na scenach konferencji uzupełniają specjalistyczne warsztaty i szkolenia.

Infoshare - przestrzeń dla biznesu

Organizatorzy Infoshare 2024 zapewniają, że jak co roku, konferencja będzie znakomitą przestrzenią łącząca liderów biznesu, inwestorów i startupy.

“Infoshare to także arena spotkań dla międzynarodowych korporacji i banków, które stale szukają dostępu do najnowszych technologicznych rozwiązań, dostarczanych przez startupy. W 2023 roku odbyło się blisko 2 tysiące takich spotkań. Obecni byli przedstawiciele blisko 100 instytucji i firm, takich jak Mercedes, Bosch, Nordea, Microsoft, Airbus, Revolut, PKO BP i wiele innych."- mówi Grzegorz Borowski, CEO Fundacji infoShare - organizator konferencji.

Zdjęcie Infoshare to największa w CEE konferencja łącząca technologię, biznes i startupy / materiały prasowe

Okazją do nawiązania kontaktów biznesowych i networkingu będą również liczne imprezy towarzyszące konferencji, m.in. Investors Meetup, Before i After Party, Great Networking Party z koncertem na żywo a także Sunset Leaders’ Boat Trip.

Szczegóły dotyczące biletów dostępne są na stronie Organizatora.