Technologia ​Rosjanie na razie nie kupią produktów Apple

Apple dotychczas wypuściło dopiero dwa modele budżetowej serii SE. Pierwszy pojawił się w 2016 roku i korzystał w designu iPhone’a 5S, lecz jego podzespoły były bliższe iPhone’owi 6. Na jego następcę fani Apple musieli czekać aż do 2020 roku. Wtedy na rynku pojawił się iPhone SE 2020, który podbił rynek.

Oferował wydajność ze średniej półki w stosunkowo niskiej cenie (jak na Apple niskiej). Sprawiło to, że stał się trzecim najpopularniejszym wyborem wśród konsumentów w Stanach Zjednoczonych w drugim kwartale 2020 roku. Nic zatem dziwnego, że gigant z Cupertino chce kontynuować udaną serię.

Już od jakiegoś czasu pojawiają się doniesienia o nadchodzącej premierze iPhone’a SE 3. generacji. Portale wskazywały, że prezentacja urządzenia odbędzie się na początku marca, co zostało teraz oficjalnie potwierdzone. Smartfon zostanie pokazany podczas wydarzenia Peek Performance już 8 marca o 19:00 czasu polskiego.

iPhone 2020 wygląd zaczerpnął z iPhone’a 6, 7 i 8. Jakie zatem będzie oblicze tegorocznego modelu?? Będzie przypominał najnowsze serie 12 i 13? Nieco starszą jedenastkę? Czy może zaczerpnie wygląd iPhone’a X lub XR?

Chociaż pojawiły się w sieci swego czasu plotki o tym, że Apple zaprojektowało nowe urządzenie całkowicie od podstaw i nie będzie ono przypominać żadnego znanego iPhone’a, nadal trzeba się liczyć z tym, że Tim Cook ponownie może odgrzać kotleta. W kwestii designu najprawdopodobniej nie będzie wielkich zmian względem poprzedniego modelu.

Oznacza to, że Apple postawi na sprawdzone, choć przestarzałe rozwiązanie. W takim przypadku ponownie dostaniemy ekran o przekątnej 4,7 cala i okropnie wielkie ramki, ograniczające wielkość wyświetlacza. Można również spodziewać się klasycznego czytnika linii papilarnych na przodzie urządzenia. Od poprzedniego modelu będzie się różnić z pewnością "wnętrznościami". iPhone SE 2022 zostanie zaopatrzony w moduł 5G i mocny chipset A15.

Cena wyjściowa zostanie najprawdopodobniej taka sama, jak w przypadku poprzedniego modelu z serii SE, co znaczy, że iPhone SE 2022 będzie kosztował w dniu premiery 399 dolarów. W Polsce trzeba będzie za niego zapłacić co najmniej 2199 złotych.

Budżetowy iPhone to nie jedyne, co Apple ma do pokazania. Podczas wydarzenia Peek Performance może zostać zaprezentowany iPad Air 5, Mac mini Pro, MacBook Pro z chipem M2 i odświeżony MacBook Air również z procesorem M2.