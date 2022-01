Coraz więcej firm technologicznych pracuje nad autorskimi rozwiązaniami, które w przyszłości mogłyby uczynić pasażerskie pojazdy wirnikowe rzeczywistością. Jedną z nich jest amerykańskie przedsiębiorstwo Horizon Aeronautics, którego inżynierowie pochwalili się innowacyjnym konceptem eVTOLa.

Choć rewolucyjny pojazd na pierwszy rzut oka przypomina klasyczny skuter wodny, jego możliwości wychodzą daleko poza rozwiązania znane z dzisiejszych konstrukcji. Horizon Aeronautics skorzystało bowiem z opracowanego przez firmę Blainjett hybrydowo-elektrycznego układu napędowego, który do działania wykorzystuje technologię DVP (Dynamic Variable Pitch). Rozwiązanie to, umożliwia wiropłatowi generowanie ciągu wektorowego, co pozwala na osiąganie większych prędkości przy locie do przodu, bez konieczności stosowania skomplikowanych technologii przechyłu łopat wirnika.

Zamiast przechylać się do przodu jak helikopter, latający skuter automatycznie zmienia skok łopat napędu przy pomocy specjalnego mechanizmu płytkowego. Według konstruktorów, takie rozwiązanie jest idealne dla poduszkowców i nisko latających samolotów eVTOL ponieważ w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo pasażerów.

Niestety na obecną chwilę pojazd istnieje jedynie na szkicach i renderach. Nie wykluczone jednak, że Horizon Aeronautics już niebawem zaprezentuje realny model testowy.