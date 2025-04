5.4 km neuronowych "kabli". To najbardziej kompleksowy schemat mózgu

Naukowcy dokonali przełomowego osiągnięcia, tworząc najbardziej szczegółowy diagram połączeń neuronów w mózgu ssaka - to fundament przyszłych badań nad tajemnicami ludzkiego umysłu. Mapa przedstawia niezwykle mały fragment kory wzrokowej myszy, wielkości mniejszej niż ziarenko piasku, ale zawierający aż 84 000 neuronów, połączonych pół miliarda synaps oraz około 5,4 km neuronalnych połączeń. Trójwymiarowa rekonstrukcja tego sześciennego milimetra mózgu pomaga zrozumieć, jak różne komórki w mózgu współpracują ze sobą, jak są zorganizowane i jak komunikują się za pomocą elektrycznych sygnałów.

To moment przełomowy w neuronauce, porównywalny z Projektem Genomu Ludzkiego pod względem potencjału transformacyjnego

To odkrycie jest przełomowe nie tylko z powodu samej mapy połączeń neuronów, ale również dlatego, że pozwala na dokładniejsze zrozumienie, jak te neurony komunikują się ze sobą w ramach złożonej sieci. Badania nad tym projektem rozpoczęły się w Baylor College of Medicine w Teksasie, gdzie użyto mikroskopów do rejestrowania aktywności mózgu myszy w trakcie oglądania filmów i klipów. Następnie zespół naukowców z Allen Institute podjął wyzwanie pocięcia tej samej próbki mózgu na ponad 25 tys. warstw, z których każda miała grubość zaledwie 1/400 szerokości ludzkiego włosa.