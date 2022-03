Badania przeprowadzone przez naukowców z Pennsylvania State University na 36 678 dorosłych osobach wykazały, że spożywanie choćby jednego drinka dziennie wiąże się z kurczeniem istoty szarej mózgu, co odpowiada dwóm latom starzenia się.

- Wyniki te są sprzeczne z naukowymi wytycznymi dotyczącymi bezpiecznych limitów spożycia alkoholu. Chociaż National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism zaleca, aby kobiety spożywały średnio nie więcej niż jednego drinka dziennie, zalecane limity dla mężczyzn są dwukrotnie wyższe, co przekracza poziom spożycia powiązany w badaniu ze zmniejszeniem objętości mózgu - powiedział Henry Kranzler z Penn Center for Studies of Addiction.

Reklama

Uczeni mieli dostęp do danych o liczbie jednostek wypijanych tygodniowo lub miesięcznie przez badane osoby - w Wielkiej Brytanii ilość alkoholu mierzona jest właśnie w jednostkach, a jeden standardowy drink w USA odpowiada ok. 1,75 jednostki. Na potrzeby badania, jednostki tygodniowe i miesięczne przeliczono na jednostki dzienne. Naukowcy mieli także dostęp do skanów z MRI (rezonansu magnetycznego) każdego z uczestników, co pomogło im określić rozmiary zarówno istoty szarej, jak i białej mózgu.

Wykazano, że istnieje negatywny związek między spożyciem alkoholu a strukturą mózgu. Zmiany były widoczne w całym organie, ale największe odnotowano w trzech obszarach kory mózgowej, pniu mózgu, skorupie mózgu i ciele migdałowatym. Osoby w wieku 50 lat, które spożywały cztery jednostki alkoholu dziennie, miały zmniejszoną objętość istoty szarej i białej, co odpowiadało ponad 10 latom starzenia się. Różnice zaobserwowano także u osób, które piły jeden drink dziennie.

- Większość z tych negatywnych skojarzeń jest widoczna u osób spożywających średnio tylko jedną do dwóch jednostek alkoholu dziennie. Dlatego też to multidyscyplinarne badanie obrazowe podkreśla, że nawet umiarkowane picie alkoholu może być związane ze zmianami objętości mózgu u dorosłych w średnim i starszym wieku - dodał Henry Kranzler.

Wbrew temu, co sugerowano wcześniej, prawdopodobnie nie ma "bezpiecznej" ilości alkoholu, którą można spożyć, by nie narazić swojego mózgu na szkody.