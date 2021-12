Od dawna wiemy, że profesjonalny boks wiąże się z ogromnym ryzykiem uszkodzeń mózgu, ale dopiero teraz badacze zdecydowali się sprawdzić, czy w przypadku amatorskiego również należy brać pod uwagę jakieś negatywne długoterminowe skutki. I jak pokazują dane zebrane podczas ciekawego eksperymentu naukowego o nazwie Caerphilly Cohort Study, który wystartował w 1979 roku i przez kilka dekad monitorował związek między stylem życia i zdrowiem wielu tysięcy mężczyzn, najwyższy czas.



Profesjonalny boks jest znany z chronicznych traumatycznych urazów mózgu, ale dotąd niewiele wiedzieliśmy o skutkach długoterminowych boksu amatorskiego. Nasze badanie dostarcza kilku dowodów sugerujących, że ten jest związany z klinicznie mierzalnym długoterminowym uszkodzeniem mózgu, manifestującym się zestawem objawów podobnych do Alzheimera tłumaczy główny autor badań, Peter Elwood.

W momencie rozpoczęcia badań mężczyźni byli w wieku 45-59 lat, następnie przez 35 lat sprawdzano ich zdrowie, a wszystko za pomocą zestawu testów co 5 lat. Po całym okresie badawczym wszyscy uczestnicy ukończyli też test zdolności kognitywnych, którego celem była ocena w kierunku demencji i choroby Alzheimera.



Reklama

Podczas jednego z testów kontrolnych w czasie trwania badania mężczyźni zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie związane z boksem, tj. czy w młodości na poważnie uprawiali boks w ramach aktywności fizycznej i czy kiedykolwiek doznali jakichkolwiek poważnych obrażeń głowy. I choć jest tu pole do dużej dowolności interpretacji, bo każdy inaczej rozumie “na poważnie", to chodziło o regularne boksowanie przez dłuższy okres czasu, a nie okazjonalne wyjście na salę.



Zdjęcie Amatorski boks w młodości zwiększa ryzyko Alzheimera / nomadsoul1 / 123RF/PICSEL

Jak się okazało jedna trzecia mężczyzn deklarujących boksowanie cierpiała z powodu pewnego upośledzenia kognitywnego w późniejszym wieku - dla porównania w grupie niezwiązanej z boksem była to jedna na pięć osób. Ryzyko wystąpienia nienaczyniowego zaburzenia funkcji poznawczych, formy demencji uznawanej za wczesny etap choroby Alzheimera, u bokserów amatorów było trzykrotnie wyższe niż u mężczyzn bez doświadczeń bokserskich, a co więcej objawy demencji pojawiały się u nich średnio 5 lat wcześniej.



I choć niedoskonałości tego badania są widoczne gołym okiem - mała grupa, nieścisłe pytanie czy bazowanie na obserwacjach, a do tego doświadczenia mężczyzn pochodzą z czasów, kiedy kwestie bezpieczeństwa nie były zbytnio brane pod uwagę podczas aktywności fizycznej, to zdecydowanie wskazują na konieczność dokładniejszego sprawdzenia tematu w celu zminimalizowania ryzyka. Co więcej, autorzy badań wskazują też na zasadność wprowadzenia pewnych kroków zaradczych, które mogą być dla części zawodników zaskakujące.