Wyniki badań były opublikowane w czasopiśmie naukowym Science Advances. Wyjaśniają one dokładnie związek zmian klimatu z podnoszeniem się górnej granicy troposfery.

Badania ujawniły, że co najmniej od 1980 roku tropopauza podnosiła się o 50 metrów co dekadę, przy czym zjawisko to uległo intensyfikacji po roku 2000 i wynosiło 53 metry na 10 lat.

Co to jest tropopauza?

Granica pomiędzy troposferą a stratosferą nazywana jest tropopauzą. Troposfera jest najniższą warstwą atmosfery, której grubość zależy od szerokości geograficznej. Najcieńsza jest nad biegunami i wynosi około 6-8 metrów, a najgrubsza w okolicach równika. Jej miąższość wynosi tam nawet 20 kilometrów.

To właśnie w troposferze dochodzi do większości zjawisk atmosferycznych. Grubość tej warstwy jest również zależna od pór roku. Latem się ona rozszerza, a zimą - zmniejsza.

Naukowcy uważają, że rozszerzanie się troposfery jest już na alarmującym poziomie. Analizy danych atmosferycznych, takich jak ciśnienie, temperatura i wilgotność, pokazują, że wzrost zawartości gazów cieplarnianych w dolnych warstwach atmosfery przyczynia się do podnoszenia tropopauzy.

Pomimo stwierdzenia zjawiska, naukowcy nie wiedzą jeszcze, jakie skutki przyniesie ono w przyszłości. Badacze sugerują, że prawdopodobnie samoloty będą zmuszone latać na wyższych pułapach, aby uniknąć turbulencji związanych ze zjawiskami atmosferycznymi w troposferze.

