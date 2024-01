Będą wiercić w wulkanie. Naukowcy mają szalony plan

Zespół naukowców ma bardzo ambitny (żeby nie powiedzieć szalony!) plan dotyczący jednego z wulkanów na Islandii. W ciągu najbliższych kilku lat, co będzie pierwszym naukowym przedsięwzięciem tego typu, chcą wwiercić się w zbocze wulkanu. Po co? Jak wyjaśniają, w celu szybkiego pogłębienia naszej wiedzy o tym, jak magma zachowuje się pod ziemią i co skłania wulkany do wybuchów.

Bierzesz wiertło i wiercisz w zboczu wulkanu

Jednocześnie zespół ma nadzieję, że uda mu się opracować skuteczną technologię wykorzystania tego niemal nieograniczonego źródła czystej energii. Za to kontrolowane naruszenie komory magmowej odpowiedzialna jest organizacja Krafla Magma Testbed (KMT), której nazwa pochodzi od kaldery wulkanicznej Krafla w północno-wschodniej Islandii.

Ma to być infrastruktura naukowa analogiczna do układu teleskopów, stacji polarnej, akceleratora cząstek czy obserwatorium dna morskiego, w której można zbadać i zrozumieć wcześniej mało znane środowisko wyjaśniali członkowie zespołu KMT w artykule z 2018 roku.

Zdjęcie Tak może wyglądać planowana instalacja / KMT

Ich prace opierają się na wcześniejszych wysiłkach podjętych na początku stulecia, prowadzonych w pobliżu jednej z komór magmowych Krafla. Przy tej okazji zamiarem było jedynie zbliżenie się do komory w celu zbadania możliwości wykorzystania energii geotermalnej, jednak komora nie znajdowała się tak głęboko, jak oczekiwano.



Projekt przypadkowo przedarł się do skarbca magmy, co ostatecznie uniemożliwiło dalsze próby wierceń, ponieważ wszechogarniające gorąco o temperaturze 450°C zniszczyło odwiert - udało się jednak potwierdzić, że wiercenie w komorze magmowej nie powoduje erupcji wulkanu.

Naukowcy KMT mają więc zamiar spróbować ponownie, bo jak przekonują "możliwość wniknięcia w skorupę i pobrania próbek magmy dałaby ogromną wiedzę", a ich plan w początkowej fazie zakłada m.in. bezpośredni pomiar temperatury, czego nigdy wcześniej nie robiono. A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, naukowcy planują drugi odwiert w 2028 r.

Oczywiście przed nami wiele wyzwań, w tym opracowanie wierteł i czujników zdolnych przetrwać intensywne ciepło, ciśnienie i kwasowość panujące w tych komorach. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wiercenia rozpoczną się w 2026 roku podsumowują badacze.