Były oficer CIA: "Setki pacjentów" z obrażeniami po spotkaniach z UFO

Wydaje się, że od pewnego czasu o temacie UFO mówi się coraz poważniej i z pewnością spora w tym zasługa amerykańskich służb oddelegowanych do badania przypadków niewyjaśnionych zjawisk powietrznych, czyli All-domain Anomaly Resolution Office, poinformowały o uruchomieniu strony internetowej www.aaro.mil. Ta służyć ma jako bezpieczny kanał dla obecnych lub byłych pracowników rządowych, personelu wojskowego i wykonawców do rejestrowania raportów UAP.

Przy okazji będzie to też narzędzie do dostarczania opinii publicznej zweryfikowanych informacji dotyczących AARO i wysiłków agencji na rzecz zrozumienia i rozwiązania niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych (na stronie będą dostępne m.in. zdjęcia i filmy, dotyczące rozwiązanych spraw związanych z UAP po ich odtajnieniu i zatwierdzeniu do publicznego udostępnienia). Co więcej, za sprawą dociekliwości osób zainteresowanych tematem oraz Freedom of Information Act regularnie dowiadujemy się wielu ciekawych informacji.



Odtajnione badania szokują

To federalne prawo Stanów Zjednoczonych dotyczące wolności informacji, które wymaga pełnego lub częściowego ujawnienia na żądanie informacji i dokumentów kontrolowanych przez rząd USA, które wcześniej nie były publikowane lub rozpowszechniane. To właśnie dzięki niemu mamy też okazję zapoznać się z dokumentem zatytułowanym "Clinical Medical Acute & Subacute Field Effects on Human Dermal & Neurological Tissues" autorstwa Christophera Greena, czyli eksperta w dziedzinie neuroobrazowania kryminalistycznego, który pracował w CIA od lat 60. XX wieku.