Chiny będą miały atomową wyspę. Pierwszy reaktor już w budowie

Centralna Telewizja Chińska (CCTV) poinformowała, że prace na terenie atomowej wyspy w prowincji Hajnan idą pełną parą i rozpoczęła się już nawet instalacja pierwszego bloku reaktora Linglong One. To pierwszy na świecie komercyjny mały reaktor modułowy (SMR), który został zatwierdzony przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb energetycznych regionu. Jest on realizowany przez trzy podmioty, tj. państwowe przedsiębiorstwo China National Nuclear Corporation, Nuclear Power Institute of China oraz odpowiedzialne za samą budowę China Nuclear Power Engineering Group.

Ile energii wyprodukuje reaktor jądrowy Linglong One?

Według World Nuclear News stawiany właśnie reaktor Changjiang ACP100 będzie produkował miliard kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie, co wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 525 tys. gospodarstw domowych. Jako że mamy jednak do czynienia z wielofunkcyjnym reaktorem, to może on także zapewniać ciepło, parę wodną czy posłużyć do odsalania wody morskiej - w późniejszym czasie dołączą do niego zbiornik ciśnieniowy i wytwornica pary w elektrowni.

A nie da się ukryć, że tempo prac naprawdę robi wrażenie (pozostaje tylko mieć nadzieję, że podobnie jak standardy bezpieczeństwa), bo projekt rozpoczął się w lipcu 2021 roku, w kwietniu tego roku na miejscu powstał stalowy szyb reaktora, a cały projekt ma zostać ukończony w niecałe 5 lat. Jak podkreślają eksperci, chociaż Chiny wciąż w ogromnej mierze opierają produkcję energii o paliwa kopalne, to w ostatnich latach coraz chętniej zwracają się w stronę innych źródeł.

Państwo Środka znacząco zwiększyło inwestycje w projekty energetyczne i jak szacuje National Energy Administration, w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku mówimy o wzroście o 16,7 procent w skali roku. Według Lin Boqianga, dyrektora China Center for Energy Economics Research na Uniwersytecie Xiamen, Linglong One może służyć jako projekt demonstracyjny, chociaż jego zdaniem mała pojemność reaktora może znacząco utrudnić komercjalizację.



Warto jednak zauważyć, że reaktory SMR mają też niepodważalne zalety, bo mogą być budowane w lokalizacjach o słabo rozwiniętej sieci energetycznej czy ograniczeniach w dostępności wody do chłodzenia, a także wspierać inne rozwiązania, jak systemy energetyczne z coraz większym udziałem odnawialnych źródeł energii (OZE).