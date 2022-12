Czym są dziwne struktury na Florydzie?

Jeszcze nie ma oficjalnego stanowiska archeologów w tej sprawie, jednakże jak donosi FOX 35 Orlando, badacze wstępnie uważają, że szczątki mogą być XIX-wiecznym statkiem handlowym. Badacze sugerują, że "mamy nienaruszoną, być może dolną lub boczną część dużego żaglowca".

Chuck Meide, dyrektor Lighthouse Archaeological Maritime Program poinformował, że cechy szczątków przypominają wraki statków z 1800 roku. Dla portalu Clickorlando powiedział: - Jeśli masz losowy, drewniany wrak na plaży, najprawdopodobniej jest to wrak z 1800 roku, a to dlatego, że w 1800 roku było o wiele więcej statków pływających niż w poprzednich stuleciach, więc było o wiele więcej wraków.

W ramach prac archeolodzy mają zmapować znalezisko oraz sąsiadujący obszar, a także udokumentować szczątki w ramach wykopalisk. Na ostateczne wyniki badań trzeba zatem jeszcze poczekać.

Z drugiej strony lokalna i internetowa społeczność rozpoczęła falę spekulacji. Jak donosi The New York Times, domysły odnosiły się do pozostałości dawnej bariery morskiej, wraku statku (kształt struktur ma przypominać kadłub), lub też do fragmentu starego mola. Pojawiały się również teorie, że mogą być to fragmenty trybun pozostałych po wyścigach NASCAR, czy nawet teorie, w których występują nadprzyrodzone siły.