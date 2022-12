Chiny i Rosja nie będą zadowolone. Koniec z testami broni antysatelitarnej?

W kwietniu tego roku oficjalnie zrezygnowały z nich Stany Zjednoczone, czyli jeden z czterech krajów oficjalnie dysponujących systemami antysatelitarnymi, wzywając do podobnego działania pozostałe, czyli Chiny, Indie i Rosję.



Podczas ostatniego głosowania ONZ mogliśmy jednak poznać ich odpowiedź - rezolucja wzywająca do zaprzestania podobnych testów została przegłosowana i choć nie oznacza wcale zakazu opracowywania i testowania ASAT, zachęcając jedynie do zaprzestania testów prowadzących do powstania kosmicznych śmieci, to Chiny i Rosja były przeciw. Podobnie jak Białoruś, Boliwia, Republika Środkowoafrykańska, Kuba, Iran, Nikaragua i Syria - dziewięć innych krajów wstrzymało się od głosu, a były to Indie, Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Madagaskar, Pakistan, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Togo i Zimbabwe.

W kwietniu ogłosiłam, że Stany Zjednoczone nie będą przeprowadzać niszczycielskich testów pocisków przeciwsatelitarnych ASAT i wezwałam inne narody, aby do nas dołączyły. Dzisiaj 155 krajów głosowało za przyjęciem rezolucji ONZ, pomagając ustanowić ją międzynarodową normą dla przestrzeni kosmicznej komentowała po głosowaniu amerykańska wiceprezydent, Kamala Harris.

Jak podkreślają eksperci, oprócz stwarzania zagrożeń dla astronautów, kosmiczne śmieci odbijają również światło słoneczne, zakłócając pracę teleskopów naziemnych. Co więcej, naukowcy spodziewają się, że sytuacja w kolejnych latach będzie się tylko pogarszać, a wszystko za sprawą rosnącej popularności mini-satelitów do obsługi internetu satelitarnego, m.in. Starlink, bo za jakiś czas tysiące tych jednostek skończą jako śmieci orbitalne.