Przychodząc do lekarza liczymy na odpowiednią diagnozę oraz konkretne leczenie, które pozwoli nam w rozwiązaniu naszego problemu. Oczywiście pacjenci nierzadko bywają bezbronni. Doktor ma stanowić dla nich podporę i wsparcie. Dlatego w trakcie kontaktów powinno się unikać pewnych słów, gdyż mogą one przynieść fatalne skutki. Z czego to wynika?

Lekarz ma stanowić dla pacjenta wsparcie

Pacjenci, którzy czują się bezbronni w związku z diagnozą, podświadomie liczą jednak na wsparcie. Tymczasem lekarze mogą (nawet nieświadomie) wywołać u nich cierpienie lub strach i może to mieć różne skutki, które wiążą się z psychiką człowieka. Naukowcy wiedzą o takich przypadkach. Dlatego stworzyli listę "zakazanych zdań".

Reklama

Wspomniane zdania i słowa wprowadzono to "zakazanej listy" i lekarze rzeczywiście powinni ich unikać. Nie tylko ze względu na dobro pacjentów, ale również własne. Wszak użycie nieodpowiednich określeń może prowadzić do podważenia zaufania do całej instytucji czy wpływać na negowanie decyzji.

Tych zdań lekarze nie powinni wypowiadać do pacjentów

Na liście stworzonej przez naukowców znalazły się następujące frazy:

Nie możemy zrobić nic więcej

Nie wyzdrowiejesz

Jest blisko śmierci

Czy chcesz, żebyśmy zrobili wszystko?

Walka czy przegrana

Nie wiem, dlaczego tak długo czekałeś/aś, żeby przyjść

Co robili/myśleli twoi inni lekarze?

Poza tym zwrócono uwagę na pewne zdania, których nie powinno używać w trakcie opieki onkologicznej. Są to:

Nie martwmy się tym teraz

Masz szczęście, że to tylko stadium drugie

Nie przeszłeś/aś chemioterapii

Używanie powyższych stwierdzeń prowadzi do delegitymizowania obaw pacjentów.

Wspomniany wykaz powstał na podstawie badań klinicznych. Lekarze rzeczywiście powinni unikać tego typu stwierdzeń, a część z nich można zastąpić łagodniejszymi formami. Dobrym przykładem jest tutaj "nie wyzdrowieje", które można wyrazić jako "obawiam się, że nie wyzdrowieje". Pozwoli to na przekazanie oświadczenia obawy zamiast negatywnej prognozy.