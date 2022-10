Czy sztuczny uśmiech sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi?

Ilona Dobijańska Nauka

W życiu zdarzają się takie sytuacje, które wymuszają na nas sztuczny uśmiech. Zastanawiające jest to, czy ten udawany "dowód radości" ma wpływ na to, jak się faktycznie czujemy. Naukowcy zadali sobie to pytanie również w przeszłości. Badanie z 1988 roku miało to potwierdzać, ale metaanaliza przeprowadzona w 2016 roku nie przyniosła takich samych wniosków. Jak zatem jest? Odpowiedzi poszukano ponownie w tym roku.

Zdjęcie Czy sztuczny uśmiech ma szansę poprawić nasz nastrój? / Chris J. Davis / Unsplash