Codziennie mijamy na ulicy setki ludzi. Czasem zdarza się, że z kimś zamienimy kilka grzecznościowych zdań. Zwykle już krótka konwersacja pozwala nam ocenić, jak bardzo interesującą osobą jest nasz rozmówca. Naukowcy postanowili sprawdzić, jakie cechy przejawiają osoby kolektywnie uznane za "nudne".

Naukowcy w najnowszym dokumencie na łamach Sage Journals udostępnili wyniki pięciu badań przeprowadzonych na około 500 ochotnikach. Chcieli w ten sposób ustalić pewną charakterystykę osób, które powszechnie uznaje się za nudne. Badacze chcieli poznać cechy osobowości, zawód i hobby takich postaci.

Dwa pierwsze eksperymenty polegały na tym, że grupa 463 osób została poproszona o spisanie wszystkich nudnych cech i przypisanie im miejsca w rankingu. Okazuje się, że najnudniejsze zawody wiążą się z analizą danych, księgowością, podatkami, ubezpieczeniami, sprzątaniem i bankowością. Uczestnicy badania ustalili też, które hobby należą do najnudniejszych. Na pierwszym miejscu znalazło się spanie (o ile można to nazwać hobby), dalej religia, oglądanie telewizji, obserwowanie zwierząt i rozwiązywanie problemów matematycznych.

Zdjęcie Oglądanie telewizji okazuje się jednym z najnudniejszych hobby / Marek Bazak / East News

Jeśli chodzi o konkretne cechy charakteru i zbiory zachowań, które nudzą ankietowanych, to na czele stoi brak zainteresowań, brak poczucia humoru, nieprzedstawianie silnego stanowiska na różne tematy i bycie marudą.

Osoby, które przedstawiają wymienione cechy, pracują w zawodzie widzianym jako nudny lub nie posiadają atrakcyjnego dla innych hobby mogą mieć pod górkę w sytuacjach integracyjnych. W następnych dwóch badaniach okazało się, że osoby przedstawiane ludziom z użyciem cech z pierwszych eksperymentów (np. określano kogoś jako niewyedukowanego) były już na starcie odbierane jako chłodne, niekompetentne i unikano ich towarzystwa.

Co gorsza, w ostatnim badaniu, zapytani o to, ile musieliby otrzymać rekompensaty finansowej za spędzanie czasu ze stereotypowo nudną osoba, uczestnicy wskazywali znacznie większe sumy pieniędzy porównaniu do sytuacji, w której mieliby spędzić czas wśród mniej nudnych ludzi.

Badanie zostało przeprowadzone na niewielkiej próbie. W dodatku większość uczestników to mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Dlatego też należy wziąć pod uwagę, że w innych częściach świata za nudne mogą być uznawane inne cechy. Niemniej jest to jedno z pierwszych i nielicznych badań skupiających się na stereotypie nudnych osób.