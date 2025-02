Dlaczego tylko człowiek współczesny rozwinął umiejętność mowy? To przez jedno białko

Choć dzisiaj mamy różny zasób słownictwa, to bez problemu jesteśmy w stanie porozumieć się z drugą osobą, często nawet wtedy, gdy posługujemy się innymi językami. Jednak początki tej niezwykłej umiejętności wciąż pozostają dla nas tajemnicą. Czy jesteśmy jedynymi stworzeniami zdolnymi do używania złożonej mowy? Czy Homo sapiens są jedynymi hominidami, które mogły przekazać dokładne wskazówki umożliwiające np. dotarcie do źródeł wody pitnej?