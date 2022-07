Technologia litografii wielofotonowej (MPL) jest uważana za najnowocześniejszą wśród tego typu metod. W najnowszym artykule opublikowanym w Advanced Materials , naukowcy wykazali, że proces wytwarzania elektroniki można przeprowadzić bazując na szkle i elastycznym podłożu polimerowym - poli(dimetylosilosan). Pozwoliło to na zwiększenie przewodności elektrycznej drukowanego organicznego półprzewodnika o ponad 10 razy.

Zespół badawczy, podczas swoich badań, wytworzył różnego rodzaju urządzenia mikroelektroniczne, w tym płytkę wykonaną "mikrodrukiem", która składała się z wielu elementów elektrycznych oraz szeregu mikrokondensatorów. W ten sposób chcieli zademonstrować potencjalne zastosowania elektroniczne, które byłyby oparte na żywicy kompozytowej OS.

