Dzieci uczą się języka jeszcze przed narodzeniem. To kształtuje ich mózg

Zespół odkrył również, że te oscylacje mózgu, aktywowane przez język francuski, miały szczególną częstotliwość związaną z naturalnym rytmem mowy. Ich zdaniem sugeruje to, że jesteśmy gotowi rozpocząć naukę mówienia w wieku zaledwie kilku dni, co wyjaśniałoby też nieoczekiwane zdolności uczenia się języków u ludzkich niemowląt. I nie musi to być wcale język, którym mówi nasza mama - badanie dostarcza po prostu dowodów na to, że nauka rozpoczyna się jeszcze przed urodzeniem.



I chociaż już poprzednie wykazały, że najprawdopodobniej słuchamy w łonie matki, o czym świadczy choćby fakt, że dzieci wolą głos swojej mamy, najnowsze badanie miało na celu dokładniejsze przyjrzenie się aktywności nerwowej zachodzącej u noworodków. Co więcej, mają już plan na kolejny krok - chcą sprawdzić, jak inne rodzaje dźwięku mogą wpływać na mózgi noworodków, bo istnieją np. dowody na to, że jesteśmy w stanie rozpoznać muzykę, którą słyszeliśmy wcześniej w łonie matki.