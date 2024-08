Od kiedy naukowcy Lawrence Livermore National Laboratory poinformowali pod koniec 2022 roku, że po raz pierwszy udało im się osiągnąć zysk energetyczny z fuzji jądrowej, czyli wyprodukowali więcej energii niż zostało zużyte podczas tego procesu, regularnie słyszymy o kolejnych postępach w pracach. I nic dziwnego, bo to prawdziwy przełom na drodze do zielonej energii przyszłości, a jak się właśnie dowiadujemy, innym może być wykorzystanie w badaniach majonezu.

A mówiąc zupełnie poważnie, naukowcy Lehigh University twierdzą, że wykorzystując majonez, wkraczają w nowe możliwości w badaniach nad syntezą jądrową. To przełomowe badanie stanowi rozwinięcie ich wcześniejszych prac z 2019 r., w których wykorzystali tę przyprawę do zbadania fizyki syntezy termojądrowej. Jeśli zastanawiacie się, co takiego ma w sobie majonez, że zwrócił uwagę badaczy, to wszystko wyjaśnia Arindam Banerjee, prof. inżynierii mechanicznej i mechaniki Paula B. Reinholda:

Używamy majonezu, ponieważ zachowuje się jak ciało stałe, ale pod wpływem gradientu ciśnienia zaczyna pływać. To zachowanie odzwierciedla zachowanie plazmy w podobnych warunkach, co czyni majonez idealnym analogiem do badania procesów syntezy jądrowej.

Przeszkody na drodze fuzji jądrowej

Czyli procesu zasilającego Słońce, niosącego ze sobą obietnicę nieograniczonej energii, którego osiągniecie na Ziemi stwarza jednak poważne wyzwania. Niemniej w nowym badaniu, aby osiągnąć jak największe podobieństwo do warunków słonecznych, naukowcy testują już prawdziwe "ekstrema", ich eksperymenty "obejmują gigapaskale ciśnienia i miliony stopni Kelvina". A mowa o metodzie zwanej Inertial Confinement Fusion (ICF), która polega na ściskaniu i podgrzewaniu maleńkich kapsułek wypełnionych izotopami wodoru - paliwem do reakcji termojądrowych.