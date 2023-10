Według badań opublikowanych na łamach czasopisma Nature Communications do połowy XXI wieku instalacje fotowoltaiczne i pokrewne jej technologie wykorzystujące Słońce do produkcji energii będą odpowiadały za 56% dostępnej energii na całym świecie. W tym czasie inne źródła jak paliwa kopalne - stracą swój udział.

Te wnioski naukowcy opierają na przeprowadzeniu symulacji, która uwzględnia zależność między światową energią, rozwojem technologii i ekonomią energetyki. Brali pod uwagę m.in. zmiany prawne faworyzujące określone źródła energii czy zmiany kosztów pozyskiwania energii.

Ze względu na wzmacniający się wspólny rozwój kosztów i wdrażania technologii nasza analiza dostarcza ilościowych dowodów empirycznych, na podstawie bieżących i historycznych trendów danych, że punkt krytyczny energii słonecznej prawdopodobnie już minął. Sugeruje to, że dominacja energii słonecznej jest nie tylko możliwa, ale także prawdopodobna. treść oficjalnego oświadczenia naukowców przeprowadzających badania

Energetyka solarna najtańszym źródłem energii w przyszłości

W badaniach energetyka słoneczna stała się dominującym źródłem energii do 2050 roku w 72 proc. wszystkich symulacji. Jednym z powodów ma być szybkie osiągnięcie przez energetykę słoneczną statusu najtańszego źródła energii w stosunku do efektów w większości krajów na świecie, jeszcze do 2030 roku.

Warto nadmienić, że już w 2020 roku Międzynarodowa Agencja Energetyczna ogłosiła energetykę słoneczną najtańszym źródłem energii w historii. Oczywiście odnosiło się to do ogólnej średniej, a nie pojedynczych państw na świecie. Jednak można uznać, że dalszy rozwój technologii faktycznie może do tego doprowadzić.

Długa droga do dominacji energetyki słonecznej

Jednak należy podkreślić, że symulacje zakładały po prostu rozwój rynku energetyki bez kilku kluczowych zmiennych i warunków środowiska, które mogą hamować zwiększenie udziału energetyki słonecznej.

Po pierwsze, zauważają, że przynajmniej na razie nie można zakładać, iż energetyka słoneczna stworzy odporną sieć. Zależna jest bowiem od napromieniowania słonecznego, które jest różne w zależności od geografii. Stąd nie jest pożądane, aby nawet lokalnie opierać całą swoją energetykę na technologiach fotowoltaicznych.

Po drugie, jak sama produkcja energii jest tania, to dla wielu państw zbudowanie takiej infrastruktury energetyki słonecznej, aby zaspokoić swoje potrzeby, jest niezwykle trudna. Do tego potrzebne są już duże inwestycje, nieosiągalne dla wielu państw rozwijających się np. w Afryce, co może hamować światową dominację energetyki słonecznej.

Po trzecie, dostępność i wydobywanie minerałów do produkcji technologii. Energetyka solarna opiera się bardzo mocno na zasobach m.in. kobalcie, miedzi czy rzadkich minerałów ziemi do tworzenia paneli fotowoltaicznych. Zwiększenie ich udziału w rynku naturalnie doprowadzi do zwiększenia na nie zapotrzebowania, a co za tym idzie może prowadzić do wyczerpania zapasów, konfliktów o zasoby czy także zanieczyszczeń środowiska, mimo że mówimy tu o energii odnawialnej.

Naukowcy, którzy przeprowadzili symulacje, wskazują, że wraz z rozwojem potrzebne są działania prawne i badania technologiczne, które mogą zapobiec negatywnym konsekwencjom. Ich praca jest więc bardziej wskazówką, że energetyka słoneczna naprawdę może być dominującym źródłem energii, przynosząc ogromne korzyści dla ludzkości. Aby jednak do tego doprowadzić potrzeba silnych działań, aby zmiany przeszły jak najbardziej płynnie.