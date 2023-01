Gotowanie na gazie gorsze dla zdrowia niż życie w zanieczyszczonym mieście

Reklama

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach to problem, który dopiero zaczyna doganiać swój zewnętrzny odpowiednik, ale naukowcy są przekonani, że nie można go bagatelizować. A jest on tym większy, w im mniejszym domu czy mieszkaniu żyjemy, bo pojawia się tu problem z odpowiednią wentylacją.



Co więcej, kuchenki gazowe napędzają również globalne ocieplenie, bo jak wynika z badania przeprowadzonego w USA wykazało, że metan wyciekający z pieców ma wpływ na klimat porównywalny z emisją dwutlenku węgla z około 500 000 samochodów benzynowych. W Unii Europejskiej gotowanie na gazie może zaś narazić ponad 100 milionów ludzi na poziomy zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, które naruszałyby unijne przepisy!



W związku z tym naukowcy wzywają do umieszczania na wszystkich kuchenkach gazowych etykiet ostrzegawczych, a użytkowników do przestawienia się na kuchenki elektryczne. Jeśli taka opcja nie wchodzi w grę, warto chociaż ograniczać szkody, np. korzystając z wyciągów, a w ostateczności otwierając okna.

Można argumentować, że ryzyko związane z kuchenką gazową jest prawdopodobnie większe niż życie w zanieczyszczonym mieście podsumowuje prof. Steffen Loft z Uniwersytetu Kopenhaskiego.