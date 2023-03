Znaleźli zastosowanie dla grafenu. Wykrywa wirusy

Nowy amerykański sensor jest w stanie w ciągu 10 sekund wykryć obecność wirusów wywołujących grypę i COVID-19, a także błyskawicznie rozróżnić choroby. Do jego stworzenia naukowcy wykorzystali grafen, czyli materiał składający się z pojedynczej warstwy atomów węgla ułożonych w sześciokątny wzór, przypominający plaster miodu.

Ta jego niewielka grubość sprawia, że jest bardzo wrażliwy na wszelkie zmiany elektryczne w otoczeniu, co daje mu możliwość sprawnego odróżnienia różnych chorób wirusowych. Jest to o tyle znaczące, że duża część objawów grypy i choroby wywołanej SARS-CoV-2 wygląda identycznie, co utrudnia trafną diagnozę.

Kiedy oba te wirusy krążą razem, jak to miało miejsce wcześniej tej zimy, niezwykle przydatne byłoby posiadanie czujnika, który może jednocześnie wykryć, czy masz Covid, grypę, żadne z powyższych czy oba tłumaczy Deji Akinwande z University of Texas w Austin.

Reklama

Naukowcy wyodrębnili więc przeciwciała wytwarzane przez ludzkie ciało i połączyli je w swoim teście z grafenem - kiedy próbka od zakażonej osoby zostaje umieszczona na urządzeniu, przeciwciała wiążą się z docelowymi białkami, powodując zmianę prądu elektrycznego.