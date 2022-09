Tajemniczą kobietę pochowano tak, aby nigdy więcej nie powstała z grobu. Przed zakopaniem na jej szyi położono metalowy sierp, który dociskał ją do ziemi. Dodatkowo elementem była kłódka na dużym palcu lewej stopy. Ludzie przed wiekami wierzyli, że wampiry lub czarownice żyją pomiędzy ludźmi i rzucają uroki. Jedyną drogą do powstrzymania bestii miał być pochówek według określonego rytuału. Najczęściej w pierś rzekomego wampira wbijano osikowy kołek, ale chętnie stosowano także ostre narzędzia wykonane z żelaza jak właśnie sierp. Przyłożony do szyi miał sprawić, że jeśli wampir ożyje i spróbuje opuścić grób, wtedy metalowa, ostra krawędź sierpa odetnie mu głowę.

Zdjęcie Archeolodzy z UMK w Toruniu i wolontariusze w gminie Dąbrowa Chełmińska na miejscu, gdzie odkryto grób wampira / fot. Beata Zielińska-Gołembiewska / domena publiczna

Odkrycia dokonała ekspedycja archeologiczna kierowana przez prof. Dariusza Polińskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowcy postanowili sprawdzić teren dawnego protestanckiego cmentarza z XVII wieku, gdyż obawiali się o jego stan. I tam natrafili na prawdziwą "bombę", czyli tzw. pochówek antywampiryczny.





Zdjęcie Grób kobiety wampira z XVII w. / fot. Mirosław Blicharski/Aleksander Poznań / domena publiczna

To odkrycie wyjątkowe nie skali Polski, ale i Europy. Magdalena Zagrodzka z ekspedycji archeologicznej w specjalnej wypowiedzi dla GeekWeek zwróciła uwagę, że w przypadku tego grobu zastosowano wszystkie znane metody, aby "wampir" nigdy nie opuścił miejsca pochówku.



Do tej pory nie znaleziono pochówku, w którym zastosowano by jednocześnie metalowy sierp, kłódkę na lewej stopie i jedwabną nić. Wszystko to miało chronić ludzi przed wampirem lub strzygą. Prawdopodobnie pochowaną osobą jest kobieta, ok. 45 lat. Ma pięknie zachowane zęby, co świadczy o wysokim statusie społecznym Magdalena Zagrodzka z ekspedycji archeologicznej

Zdjęcie Groby antywampiryczne są rzadkością w skali europejskiej / fot. Mirosław Blicharski/Aleksander Poznań / domena publiczna

Naukowcy z ekspedycji UMK zapowiadają dalsze badania. Chcą sprawdzić, czy w czaszce osoby znalezionej w grobie pochówku antywampirycznego nie ma kamieni lub monet. To także był kolejny sposób na powstrzymanie wampirów przed powrotem do żywych. Być może uda się odkryć zagadkę, dlaczego przygwożdżona sierpem w grobie osoba została uznana za kogoś, kto ma kontakt z siłami nieczystymi. Naukowcy sprawdzą cechy jej budowy, znaki szczególne. Być może to jakiś defekt ciała sprawił, że tę nieszczęsną kobietę pochowano w tak wyrafinowany sposób.