Część z nas ma problem, żeby bez zadyszki dobiec do autobusu, a hipopotamy - jedne z największych zwierząt na naszej planecie - potrafią unosić się w powietrzu? Chociaż dla większości z nas jest to szokujące odkrycie, naukowcy przekonują, że mają na to dowody w postaci bardzo dokładnych analiz nagrań z udziałem tych zwierząt. Bo chociaż najczęściej możemy je oglądać podczas relaksujących kąpieli albo leniuchowania na brzegu, potrafią naprawdę szybko biegać.

Co prawda jedynie na krótkich dystansach do kilkuset metrów, ale ich szybkość ocenia się na 30 do 40 km/h (a w niektórych publikacjach nawet 50 km/h), więc są zdecydowanie szybsze od nas. Jak zaś sugerują nowe badania Royal Veterinary College w North Mymms opublikowane na łamach PeerJ, hipopotamy poruszają się prawie wyłącznie kłusem, zarówno podczas powolnego chodzenia, jak i szybkiego biegu, wzbijając się wtedy w powietrze.

Hipopotamy potrafią unosić się w powietrzu

Wyjaśnijmy, że kłus to dwutaktowy chód, podczas którego dwie przeciwległe kończyny, prawa przednia i lewa tylna bądź odwrotnie jednocześnie odbijają się od ziemi, a między nimi istnieje krótka faza unoszenia się. W przypadku hipopotamów w czasie takiego szybkiego chodu wszystkie ich stopy jednocześnie odrywają się od podłoża na 0,3 sekundy! Odkrycia te sugerują, że są w stanie przesuwać oczywiste granice możliwości gigantycznych zwierząt lądowych, mimo że są amfibiami.