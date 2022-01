Urazy ścięgna są dość powszechne w społeczeństwie i są konsekwencją aktywności fizycznej oraz ogólnego procesu starzenia się. Mogą być bolesne i ograniczać sprawność pacjentów do poruszania się. Co więcej, ich gojenie jest procesem długotrwałym. Ścięgna po urazach praktycznie nigdy nie wracają do dawnej sprawności mechanicznej.

Naukowcy z Wyss Institute opracowali nowy materiał, który pomoże w naprawie ścięgien. Opiera się on na żelu adhezyjnym, który został zainspirowany śluzem ślimaka Arion vulgaris. Został on wzbogacony o nowe składniki i ulepszony, dzięki czemu powstał Janus Tough Adhesive (JTA) - od imienia rzymskiego boga o dwóch twarzach.



Jedna z powierzchni JTA zawiera chitozan, który wiąże się ze ścięgnami, łącząc uszkodzone tkanki, co poprawia gojenie. Druga z powierzchni działa odwrotnie - wykorzystując zwykły hydrożel, pozwala ścięgnu ślizgać się podczas innych tkankach podczas ruchu.



JTA został przetestowany na zwierzęcych i ludzkich komórkach. Do wyizolowanych świńskich ścięgien (wciąż pokrytych krwią), JTA wiązał się silniej niż standardowe w chirurgii kleje tkankowe. Nowy biomateriał został wszczepiony także do ścięgien rzepki i ścięgien Achillesa u szczurów, pozwalając na ich nieinwazyjną regenerację. Część eksperymentów przeprowadzono także na ludzkich zwłokach.



- Gdy zastosowaliśmy JTA do zerwanych ścięgien rzepki u szczurów, pozostały one na swoim miejscu w ciągu trzytygodniowej implantacji i ułatwiły gojenie się ścięgien. Zmniejszyły one również powstawanie blizn o 25 proc., w porównaniu z chirurgicznie naprawianymi ścięgnami, których nie leczyliśmy JTA - powiedział dr Benjamin Freedman, główny autor badań.



Wszystkie składniki JTA są akceptowalne jako biokompatybilne, więc badania kliniczne z udziałem ludzi są tylko kwestią czasu.